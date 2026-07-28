Rapid a fost egalată în prelungiri de FC Botoșani, iar Daniel Pancu a criticat decizia de acordare a penalty-ului din minutul 90+1, considerând că lovitura de la 11 metri a fost acordată eronat.

Tehnicianul giuleștenilor a declarat, la finalul partidei din etapa a doua a SuperLigii, că echipa sa a făcut o primă repriză foarte bună, însă a cedat inițiativa după pauză. În opinia sa, rezultatul de 1-1 este unul echitabil, chiar dacă faza care a dus la egalare ridică semne de întrebare.

Rapid a deschis scorul chiar înainte de pauză, prin Claudiu Petrila, însă FC Botoșani a egalat în minutul 90+1, după un penalty transformat de moldoveni.

La final, Daniel Pancu a susținut că duelul din care a rezultat lovitura de pedeapsă nu justifica intervenția arbitrului.

„Am avut o primă repriză foarte bună, după care, normal, adversarul, jucând acasă, cu publicul, poate împinși și de la spate în teren, așa mi s-a părut, a venit și și-a creat ocazii.”

Antrenorul Rapidului a explicat că echipa sa a fost afectată și de două schimbări efectuate din motive medicale, iar lipsa de profunzime din joc le-a permis gazdelor să pună presiune în finalul partidei.

Referindu-se la faza controversată, Pancu a afirmat:

„La Pașcanu e o ținere reciprocă, nu cred că se impunea penalty, nu cred că mai ajungea jucătorul de la Botoșani. Se ratează, apoi se repetă... Nu am văzut nicio fază, spun doar ce am văzut de pe margine.”

Tehnicianul Rapidului a precizat că echipa este încă în proces de acomodare cu sistemul său de joc și că perioada de mercato, deschisă până în septembrie, ar putea aduce noi modificări în lot.

„Suntem abia la început, avem multe de îmbunătățit. Retragerea asta vine din mental, aici avem cel mai mult de lucrat”, a spus antrenorul.

Pancu a explicat că dorește să îi vadă pe toți jucătorii în meciuri oficiale înainte de a lua decizii privind eventuale plecări și a confirmat că sunt așteptate și alte transferuri.

„Perioada de transferuri e deschisă până în septembrie, deci nu pot să renunț la jucători fără să-i văd în meciuri oficiale. Cu siguranță că vor mai reveni jucători.”

Rapid a condus până în prelungirile partidei disputate la Botoșani, însă penalty-ul acordat în ultimele minute a adus egalarea gazdelor și a stabilit scorul final, 1-1.

Rezultatul prelungește perioada de adaptare pentru formația pregătită de Daniel Pancu, care consideră că echipa are încă multe aspecte de pus la punct atât din punct de vedere tactic, cât și mental.