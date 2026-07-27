Update. 23.30: FC Botoșani și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1. Oaspeții au deschis scorul prin Claudiu Petrila (45), gazdele au egalat din penalty, în minutul 90+1 - Sebastian Mailat. Alex Pașcanu de la Rapid a fost eliminat în minutul 87.

Update. 21.30: CFR Cluj a zdrobit-o pe FC Voluntari, pe teren propriu, scor 5-0. Andrei Cordea (26 și 49), Stefan Drazic (29 și 43) și Mario Camora (86) au fost marcatorii partidei. Oaspeții au jucat în inferioritate numerică după eliminarea lui Mihai Roman II (12).

Etapa a doua din Superliga se încheie luni, 27 iulie, cu partidele CFR Cluj – FC Voluntari și FC Botoșani – Rapid, două confruntări importante pentru configurația începutului de sezon.

CFR încearcă să își prelungească seria pozitivă de pe teren propriu, în timp ce Rapid caută primul rezultat important în deplasare.

Programate la orele 18:30 și 21:30, cele două meciuri aduc față în față echipe cu obiective diferite, dar care au nevoie de puncte încă din primele etape ale campionatului.

CFR Cluj primește vizita formației FC Voluntari de la ora 18:30. Ardelenii nu au mai pierdut acasă în Superligă din 25 octombrie 2025, când au fost învinși de Farul Constanța cu 2-0.

De atunci, clujenii au înregistrat nouă victorii și trei remize pe teren propriu, potrivit datelor publicate de Liga Profesionistă de Fotbal.

Și istoricul confruntărilor directe este clar în favoarea echipei din Gruia. Din cele 22 de întâlniri disputate în prima ligă, CFR Cluj a câștigat 18, FC Voluntari s-a impus de două ori, iar alte două partide s-au încheiat la egalitate.

Ultimul meci al etapei se va disputa de la ora 21:30, când FC Botoșani întâlnește Rapid.

Formația moldoveană are, în acest an calendaristic, un bilanț de patru victorii, trei remize și două înfrângeri pe teren propriu. În schimb, Rapid traversează o perioadă dificilă în deplasare, cu o singură victorie în ultimele șapte meciuri din Superligă, alături de un egal și cinci înfrângeri.

Cele două echipe s-au întâlnit de 13 ori în primul eșalon. Rapid a câștigat cinci partide, FC Botoșani două, iar șase confruntări s-au încheiat la egalitate.

Până la disputarea ultimelor două partide, în etapa a doua din Superligă s-au consemnat următoarele rezultate: