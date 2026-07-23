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Alașkert - CFR Cluj. Echipele de start din prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League

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Alașkert - CFR Cluj. Echipele de start din prima manșă a turului 2 preliminar al Conference LeagueCFR Cluj / sursa foto: facebook
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CFR Cluj întâlnește joi, de la ora 18:00 (ora României), formația armeană FC Alașkert, pe Stadionul Academiei FFA din Erevan, în prima manșă a turului al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Antrenorul Antonio Folha a ales primul „11” pentru debutul european al formației din Gruia în această dublă manșă.

Alașkert - CFR Cluj. Formula de start a celor două echipe

FC Alașkert

Arsen Beglarian – Davit Terterian, Iaroslav Matiuhin, Cezar, Hakob Hakobian – Karen Nalbandian (căpitan), Edgar Piloian, Joseph Sabobo – Rafael Jesus, Momo Toure, Olawale Farayola.

Rezerve: Ibrahim Sesay, Hussein Muiz Adebayo, Domi Juares Massoumou, Arsen Sadoian, Ifeanyi David Nduka, Philip Ejike, Daouda Togola, Jefferson Granado, Robert Hakobian, Stepan Gigolian.

Antrenor: Vahe Ghevorghian.

CFR Cluj. Pe cinea a ales Antonio Folha

Antonio Folha

sursa: tvi.iol.pt

Octavian Vâlceanu – Christopher Braun, Renato Pantalon, Aly Abeid, Mario Camora (căpitan) – Karlo Muhar, Damjan Djokovic, Alin Fică – Andrei Cordea, Andres Sfaiț, Meriton Korenica.

Rezerve: Rareș Gal, Marc-Andrei Filip, Marian Huja, Ovidiu Perianu, Adrian Păun, Simao Rocha, Lorenzo Biliboc, Răzvan Grigor, Cosmin Matei, Viktor Kun.

Antrenor: Antonio Folha.

Meciul se dispută la Erevan

Partida are loc pe Stadionul Academiei FFA din Erevan și reprezintă prima manșă a turului al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Returul se va disputa săptămâna viitoare, la Cluj-Napoca, iar echipa care va câștiga dubla manșă va avansa în turul al treilea preliminar al competiției.

Brigada de arbitri

Meciul este condus de arbitrul albanez Eldorjan Hamiti, ajutat la cele două linii de Ilir Tartaraj și Ani Kociaj, în timp ce Erjon Bastari este al patrulea oficial.

Observator UEFA pentru arbitri este Igor Satchi (Republica Moldova), iar delegatul UEFA este Fredy Furst (Polonia).

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17:30 - Alașkert - CFR Cluj. Echipele de start din prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League

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