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Drilon Hazrollaj pleacă de la Rapid. Mijlocașul, împrumutat în Albania

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Drilon Hazrollaj pleacă de la Rapid. Mijlocașul, împrumutat în AlbaniaDrilon Hazrollaj. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Rapid București l-a împrumutat pe Drilon Hazrollaj la KF Tirana. Mijlocașul ofensiv kosovar va evolua în următorul sezon în campionatul Albaniei, după ce clubul giuleștean și formația din capitala Albaniei au ajuns la un acord privind cedarea temporară a jucătorului. La finalul împrumutului, KF Tirana va avea posibilitatea de a-l transfera definitiv, potrivit planului anunțat de conducerea clubului.

Rapid și KF Tirana au ajuns la un acord pentru împrumut

FC Rapid București a anunțat duminică, pe site-ul oficial, că Drilon Hazrollaj a fost împrumutat la KF Tirana pentru o perioadă de un an.

„FC Rapid și FK Tirana au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj, pe o perioadă de un an, cu opțiune de transfer. Succes, Drilon!”, au arătat reprezentanții clubului.

Înțelegerea dintre cele două cluburi include și o opțiune de cumpărare, care poate fi activată la finalul sezonului, dacă formația albaneză va decide să îl păstreze pe mijlocaș.

Rapid

Rapid. Sursa foto: Facebook

Hazrollaj a ajuns în Giulești în 2025

În vârstă de 22 de ani, Drilon Hazrollaj a semnat cu Rapid în martie 2025, contractul său urmând să intre în vigoare în vara aceluiași an și să se întindă până în 2028.

Înainte de transferul în România, internaționalul kosovar a evoluat la FC Malisheva, unde s-a remarcat prin evoluțiile din campionatul intern.

Mijlocașul a bifat 14 apariții pentru Rapid

În perioada petrecută la Rapid, Hazrollaj a jucat în 14 partide din toate competițiile, însă nu a reușit să înscrie.

Conducerea clubului a ales acum varianta împrumutului, astfel încât fotbalistul să beneficieze de mai multe minute de joc și să își continue dezvoltarea.

Rapid a renunțat la mai mulți jucători în această vară

Împrumutul lui Drilon Hazrollaj face parte din seria schimbărilor operate de Rapid în această perioadă de mercato.

Până acum, clubul bucureștean s-a despărțit de Daniel Paraschiv, Leo Bolgado, Elvir Koljic, Diogo Mendes, Tobias Christensen, Kader Keita, Jakub Hromada și Christopher Braun, în timp ce oficialii continuă reorganizarea lotului pentru noul sezon.

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