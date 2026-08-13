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A murit Dumitru Marcu, fost internațional și dublu campion cu Universitatea Craiova

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A murit Dumitru Marcu, fost internațional și dublu campion cu Universitatea Craiova
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Fotbalul românesc este în doliu după dispariția lui Dumitru Marcu, fost component al echipei naționale și dublu campion al României cu Universitatea Craiova. Fostul internațional s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, au anunțat, joi, Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal.

Moment de reculegere la meciurile din etapa a 5-a în memoria lui Dumitru Marcu

În memoria fostului fotbalist, Liga Profesionistă de Fotbal a decis ca toate partidele programate în etapa a 5-a din Superliga României să înceapă după un moment de reculegere.

Născut la 9 aprilie 1950, în localitatea Drăghiceni, județul Olt, Dumitru Marcu a avut o carieră importantă atât la nivel de club, cât și în tricoul primei reprezentative. Pentru echipa națională a României a evoluat în 16 partide, reușind să înscrie trei goluri.

De două ori campion cu U Craiova

Cea mai importantă perioadă a carierei sale a fost legată de Universitatea Craiova, formație pentru care a evoluat timp de opt ani, între 1972 și 1980. În tricoul echipei oltene, Marcu a disputat 203 meciuri și a înscris 63 de goluri.

Alături de Universitatea Craiova, fostul internațional a cucerit de două ori titlul de campion al României. Primul campionat a venit în ediția 1973-1974, iar al doilea în sezonul 1979-1980.

Palmaresul său alături de formația craioveană a fost completat de două Cupe ale României, câștigate în 1977 și 1978.

Universitatea Craiova a reprezentat, astfel, principalul capitol al carierei sale, Marcu fiind parte din generația care a contribuit la afirmarea echipei oltene în fotbalul românesc.

Dumitru Marcu a mai trecut pe la Steaua și Gloria Buzău

După perioada petrecută la Craiova, Dumitru Marcu a mai evoluat la Steaua București și Gloria Buzău, formații pentru care a jucat în prima ligă. Spre finalul carierei, acesta a continuat la Mecanică Fină București, în eșalonul secund.

Prin dispariția sa, fotbalul românesc pierde un fost internațional și unul dintre jucătorii importanți ai Universității Craiova din perioada în care formația olteană a început să-și construiască un loc important în istoria fotbalului românesc.

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