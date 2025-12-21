Putin, dispus să vorbească cu Macron, anunță Peskov

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin este pregătit pentru un dialog cu președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit agenției ruse de știri Ria Novosti.

Potrivit lui Dmitri Peskov, dacă există voință politică reciprocă, atunci „intențiile liderului francez nu pot fi evaluate decât pozitiv”.

„El (Emmanule Macron - n.red.) a vorbit despre disponibilitatea sa de a discuta cu Putin. Este probabil foarte important să ne amintim ce a spus președintele (Vladimir Putin - n.red.) în timpul conversației telefonice directe. De asemenea, și-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în dialog cu Macron. Prin urmare, dacă există voință politică reciprocă, atunci aceasta nu poate fi evaluată decât pozitiv”, a declarat Peskov.

Declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinului vine în contextul în care emisarul special al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a evaluat negocierile dintre delegațiile Rusiei și Statelor Unite de la Miami ca fiind constructive.

Potrivit lui Dmitriev, „discuțiile” cu emisarul lui Trump, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner vor continua duminică.

Anterior, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că ar fi „util” ca Europa să reia interacțiunea cu Putin, iar europenii ar trebui să găsească modalități de a face acest lucru „în următoarele săptămâni”.

Cu câteva zile mai devreme, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa va trebui să găsească propria modalitate de a interacționa direct cu Vladimir Putin, mai degrabă decât prin intermediul SUA, care promovează activ negocierile de pace.

„Fie se va realiza o pace durabilă, fie vom găsi modalități ca europenii să reia dialogul cu Rusia, în mod transparent și în asociere cu Ucraina. Ar fi din nou util să discutăm cu Vladimir Putin”, a spus Macron, adăugând că Europa cere un loc la masa negocierilor pentru pacea din Ucraina.

Declarația lui Macron a venit după ce liderii UE, în dimineața zilei de 19 decembrie, au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027, abandonând ideea confiscării activelor rusești înghețate.

Reamintim că, pe 19 decembrie, a avut loc la Miami o altă întâlnire între secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, și partenerii americani și europeni cu privire la planul de pace al SUA.

Iar pe 20 decembrie, trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, a sosit în Statele Unite și s-a întâlnit, de asemenea, cu partea americană pentru a discuta despre Ucraina. El a spus că discuțiile au fost constructive și că acestea vor continua timp de două zile consecutive.

Totodată, sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că SUA a propus organizarea unei întâlniri trilaterale între Ucraina, SUA și Rusia la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională.