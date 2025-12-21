Propunerea SUA pentru Ucraina și Rusia. Negocieri de pace la Miami, față în față după șase luni

SUA au făcut o propunere concretă pentru Ucraina și Rusia, legată de negocieri de pace, care să aibă loc la Miami. Ar fi pentru prima dată în ultimele șase luni când cele două țări aflate în război ar avea reprezentanți care să discute față în față. Despre intenția americanilor a vorbit președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Statele Unite trebuie să spună clar: dacă nu va fi o cale diplomatică, atunci va fi o presiune totală”, a spus Zelenski. Liderul de la Kiev s-a referit la arme livrate pentru țara sa și la sancțiuni extinse pentru Rusia.

„Vladimir Putin nu simte încă genul de presiune care ar trebui aplicată”, a mai afirmat președintele ucrainean, care s-a referit la capacitatea SUA de-a pune presiune pe Rusia.

„Cred că Statele Unite şi preşedintele Trump au această putere. Şi cred că nu ar trebui să căutăm alternative în Statele Unite.”

Între timp, emisarul rus Kiril Dmitriev a ajuns între timp sâmbătă la Miami, acolo unde sunt deja prezente echipe ucrainene şi europene pentru a participa la discuţiile conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA.

În timp ce negocierile diplomatice continuă, armata rusă continuă să atace oraşul Odesa şi împrejurimile sale din sudul Ucrainei, atacurile provocând sâmbătă un incendiu major la cel mai mare terminal de ulei vegetal din ţară, unde un angajat a murit.

Dronele ucrainene au lansat, vineri, un nou atac asupra unei platforme petroliere ruse aflate în Marea Caspică, proprietate a gigantului Lukoil, vizând totodată și o navă militară de patrulare care opera în apropierea instalației. Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, ținta principală a fost platforma de foraj a zăcământului petrolier Filanovsky, una dintre cele mai importante exploatări offshore ale Rusiei.