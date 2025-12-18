Sport

Cine este Matvey Safonov, omul care a egalat recordul legendarului Helmut Duckadam

Cine este Matvey Safonov, omul care a egalat recordul legendarului Helmut Duckadamsursa: Facebook
Matvey Safonov, un portar puțin cunoscut, chiar dacă evoluează la PSG, a scris istorie la vârsta de 26 de ani. Miercuri, goalkeeperul parizienilor a intrat titular în finala Cupei Intercontinentale pe care echipa sa a disputat-o împotriva brazilienilor de la Flamengo, în Qatar, la Al Rayyan. A fost egalitate, 1-1 după 90 de minute și disputarea celor două reprize de prelungire.

Apoi, s-a trecut la loviturile de departajare. Acolo unde Matvey a apărat patru șuturi ale adversarilor. O performanță unică, la nivel înalt, care a amintit imediat de legendarul Helmut Duckadam. Cel care a apărat tot patru lovituri de la 11 metri, în 1986, în finala Cupei Campionilor Europeni, Steaua - Barcelona, de la Sevilla.

helmuth duckadam

Duckadam/ Sursa foto Arhiva EVZ

PSG s-a impus la final, pentru că a transformat două penalty-uri. Brazilienii au punctat o dată. Aici e și diferența între Safonov și Duckadam. Primul a primit un gol, la meciul de miercuri s-a executat o serie de cinci, cel de-al doilea a apărat patru din patru. La Steaua - Barcelona s-au executat doar patru serii.

PSG l-a cumpărat din Rusia, de la Krasnodar

Safonov s-a născut pe 25 februarie 1999 la Krasnodar. A și început să joace fotbal în orașul natal, pentru formația cu același nume și a fost cumpărat de francezi anul trecut, pentru o sumă de 20 de milioane de euro. O mutare surprinzătoare, ținând cont că, din cauza războiului din Ucraina, Rusia a primit numeroase sancțiuni internaționale.

Printre care și cele ce s-au răsfrânt asupra fotbalului. Jucătorii din această țară, cu cote foarte bune în trecut, nu au mai avut vizibilitate din 2022. În condițiile în care echipele de club nu mai evoluează în cupele europene, iar naționala a fost exclusă din competițiile organizate de FIFA și UEFA.

A jucat la Campionatul European din 2021

Safonov este rezervă la PSG, formație care a câștigat în acest sezon Liga Campionilor, după ce spulberat-o în finală pe Inter Milano, scor 5-0. În națională a strâns 17 selecții și a jucat la Campionatul European din 2021.

 

 

