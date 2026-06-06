Silviu Lung Jr. nu își va continua activitatea la Universitatea Craiova. Portarul de 36 de ani și-a încheiat contractul cu formația din Bănie, iar clubul a anunțat oficial despărțirea sâmbătă, după un sezon în care a contribuit la câștigarea eventului.

Lung Jr. a revenit în Bănie la 30 mai 2024, clubul la care și-a dorit să evolueze și pentru care a bifat 12 apariții în sezonul recent încheiat. De-a lungul carierei, experimentatul portar a mai evoluat pentru Astra Giurgiu, Poli Iași, Kayserispor și Al-Raed.

Despărțirea vine într-o perioadă importantă pentru formația din Bănie, care își pregătește lotul pentru participarea în preliminariile Ligii Campionilor. Conducerea clubului lucrează în această perioadă atât la transferuri, cât și la restructurarea efectivului, pentru a alcătui un grup capabil să facă față provocărilor din noul sezon.

În prezent, Universitatea Craiova se bazează pentru postul de portar pe Laurențiu Popescu, Pavol Isenko și Alexandru Maxim.

Prin intermediul unui mesaj publicat pe canalele oficiale, clubul i-a transmis un mesaj de mulțumire lui Silviu Lung Jr. pentru perioada petrecută la echipă.

„Mulțumim, Silviu Lung Jr.! Contractul dintre Universitatea Craiova și Silviu Lung Jr. a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici.

A revenit în Cetatea Băniei pentru a îmbrăca tricoul clubului pe care l-a iubit dintotdeauna și își încheie aventura în alb-albastru din postura de câștigător al eventului. Mulțumim pentru modul în care ai apărat mereu blazonul Științei, Silviu! Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!”, au arătat reprezentanții clubului.

Alex Maxim (19 ani) și-a încheiat aventura la FCSB și va evolua din sezonul viitor pentru Universitatea Craiova. Tânărul portar, care a fost împrumutat la FC Voluntari în stagiunea 2025/2026, a avut un rol important în promovarea formației ilfovene în SuperLigă.

Pe finalul sezonului, Maxim nu a mai fost folosit constant ca titular, după ce și-a manifestat intenția de a nu-și prelungi șederea la FC Voluntari. Din vara aceasta, goalkeeperul care ar fi putut îndeplini regula U21 la gruparea ilfoveană a ales să facă pasul către Universitatea Craiova.