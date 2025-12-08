Negocieri discrete între Israel și Qatar, în SUA. Întâlnirea, prima de la formarea grupului de lucru

Statele Unite au găzduit, în weekend, negocieri discrete între Israel și Qatar la New York, potrivit Axios, întâlnirea având loc la trei luni de la un atac israelian pe teritoriul aliatului american din Golful Persic, notează AFP.

Emisarul președintelui Donald Trump pentru conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina, Steve Witkoff, a găzduit duminică aceste negocieri, potrivit unor surse anonime citate de Axios.

Directorul spionajului israelian (Mossad), David Barnea, a participat la aceste discuții din partea Israelului, potrivit informațiilor publicate de Axios. Contactat de AFP, departamentul de Stat american nu a comentat.

Statele Unite sunt aliatul ambelor țări, însă Israelul și Qatarul nu au reluat relațiile diplomatice.

La începutul lunii septembrie, Israelul a vizat la Doha o reuniune a negociatorilor Hamas într-un atac considerat fără precedent, despre care președintele american s-a declarat „foarte nemulțumit”.

Deși atacul nu a reușit să ucidă liderii cheie ai Hamas pe care îi viza, a ucis mai mulți membri de rang inferior ai grupării teroriste, împreună cu un gardian qatarez. În urma atacului, Qatarul – care până atunci jucase un rol cheie în negocierile dintre Israel și Hamas – a refuzat să mai acționeze ca mediator, potrivit timesofisrael.com.

Doha a negat constant că ar sprijini mișcarea islamistă palestiniană Hamas, în ciuda acuzațiilor formulate de anumiți oficiali israelieni și americani.

La sfârșitul lunii septembrie, imediat după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze Qatarului, Casa Albă a anunțat formarea unui grup de lucru între cele trei țări pentru „îmbunătățirea coordonării, întărirea comunicării, rezolvarea nemulțumirilor reciproce și intensificarea eforturilor colective de prevenire a amenințărilor”.

Axios arată că întâlnirea de duminică de la New York este prima desfășurată în acest format.