Secretarul de Război Pete Hegseth despre prioritățile militare ale SUA: Vom descuraja războiul

Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth, a prezentat, la Simi Valley, California, prioritățile militare axate pe Occident ale țării sale, potrivit Breaking Defense. „Vom pune interesele practice și concrete ale națiunii noastre pe primul loc”, a declarat el, adăugând: „Vom descuraja războiul. Vom promova interesele noastre. Vom apăra poporul nostru. Pacea este obiectivul nostru”.

Hegseth a reafirmat rolul armatei în emisfera vestică și a susținut recent lansata Strategie de Securitate Națională, care consolidează această schimbare.

„Departamentul de Război nu va fi distras de „construirea democrației”, intervenționism, războaie pe termen nedefinit, schimbare de regim, schimbări climatice, moralizare „Woke” și încercări neîndemânatice de construcție națională”, a declarat Hegseth în fața unui public format din legislatori, oficiali militari și oameni din industria de apărare, adunați la Forumul anual Reagan privind Apărarea Națională.

„În schimb, vom pune interesele practice și concrete ale națiunii noastre pe primul loc”, a adăugat el. „Vom descuraja războiul. Vom promova interesele noastre. Vom apăra poporul nostru. Pacea este obiectivul nostru.”

Hegseth urma să-și folosească discursul principal din acest weekend, în parte, pentru a prezenta în avanpremieră Strategia Națională de Apărare - un plan al Departamentului de Război care prezintă modul în care armata va sprijini Strategia de Securitate Națională (NSS).

Dar nu a vorbit despre Strategia Națională de Apărare, ci a abordat implicațiile militare ale Strategiei de Securitate Națională, care a fost lansată joi seara, și a subliniat patru linii generale de efort pentru armată:

apărarea patriei și a emisferei vestice;

descurajarea Chinei;

creșterea partajării sarcinilor cu aliații și partenerii;

„supraalimentarea” bazei industriale de apărare a SUA.

În ceea ce privește emisfera vestică, Strategia de Securitate Națională se concentrează pe o Doctrină Monroe revăzută - o politică americană din 1823 care, în esență, le spune puterilor europene să stea departe de regiune.

„După ani de neglijență, Statele Unite vor restabili dominația militară americană în emisfera vestică”, a declarat Hegseth publicului. „O vom folosi pentru a ne proteja patria și accesul la terenuri cheie în întreaga regiune, vom refuza, de asemenea, adversarilor capacitatea de a poziționa forțe sau alte capabilități amenințătoare în emisfera noastră”.

„Administrațiile anterioare au perpetuat convingerea că Doctrina Monroe a expirat”, a adăugat el. „S-au înșelat. Doctrina Monroe este în vigoare și este mai puternică ca niciodată.”

Ce înseamnă asta pentru postura pe termen lung a forțelor americane în regiune nu este încă clar. La rândul său, președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a declarat ulterior că încă studiază Strategia de Securitate Națională, dar a spus că suspectează că ar putea însemna mutarea mai multor „capacități de luptă” în regiune.

Concentrarea asupra Americilor vine după ani în care diferite administrații au promovat o schimbare strategică de direcție către regiunea Indo-Pacifică, parțial pentru a contracara creșterea influenței militare a Chinei comuniste. Dar, deși Strategia de Securitate Națională pare să reducă această prezență, afirmă totuși că SUA dorește să construiască o armată capabilă să „împiedice agresiunea” în cadrul Primului Lanț de Insule (Japonia, Taiwan, Filipine, Indonezia), solicită partenerilor regionali să facă mai mult pentru o apărare colectivă, menționând totodată că descurajarea unui conflict privind Taiwanul rămâne o „prioritate”.

În ceea ce privește Republica Populară Chineză, Hegseth a spus că obiectivul este de a crea un spațiu pentru pace stabilă, comerț echitabil și relații respectuoase, „deschizând în același timp o gamă mai largă de comunicare militară” cu „Armata Populară de Eliberare”, denumirea forțelor armate ale Chinei comuniste.