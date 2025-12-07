International

Kremlinul se declară „mulțumit” de eliminarea „amenințării ruse” din strategia de securitate a SUA

Kremlinul se declară „mulțumit” de eliminarea „amenințării ruse” din strategia de securitate a SUADimitri Peskov. Sursă foto: Dreamstime
Moscova consideră drept un semnal încurajator faptul că noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, prezentată de administrația președintelui Donald Trump, nu mai descrie Rusia ca fiind o „amenințare directă”. Reacția oficială a venit prin intermediul purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a comentat documentul publicat de Casa Albă.

Moscova: un semn pozitiv în relațiile bilaterale

„Considerăm că acesta este un pas pozitiv”, a declarat Dimitri Peskov pentru TASS, subliniind că mesajele transmise de administrația Trump privind relațiile ruso-americane diferă semnificativ de cele formulate de liderii anteriori ai SUA. „Per ansamblu, aceste mesaje sunt cu siguranţă în contrast cu abordările administraţiilor precedente”, a adăugat el.

Kremlinul analizează documentul și reacționează la noul ton al Washingtonului

Dimitri Peskov a precizat că noua strategie va fi examinată în detaliu de structurile competente din Rusia. „Cu siguranţă, trebuie luată în considerare şi analizată mai în detaliu”, a afirmat secretarul de presă al președintelui rus.

Documentul american, considerat esențial în definirea priorităților de securitate, nu mai menționează Rusia drept „amenințare directă” și, potrivit TASS, face apel la cooperare cu Moscova în domeniul stabilității strategice.

Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Cum arată noua strategie americană

Strategia de securitate a SUA, publicată joi, adoptă un ton vizibil mai moderat față de Rusia și față de războiul de agresiune din Ucraina. Politico remarcă faptul că documentul conține puține critici la adresa Moscovei, în schimb unele dintre cele mai dure observații sunt îndreptate către aliații europeni ai Washingtonului.

Pe de altă parte, noua Strategie de securitate națională, un document de 33 de pagini cu accente puternic naționaliste, care prognozează un „declin civilizațional” al Europei, cere stoparea „migrațiilor în masă” și reafirmă ambiția menținerii „supremației americane” în America Latină, potrivit unei analize internaționale.

Administrația americană critică totodată, într-o manieră voalată, încercările unor state europene de a limita avansul partidelor de extremă dreapta, catalogând astfel de măsuri drept forme de cenzură politică. De asmenea, strategia stabilește ca prioritate „a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”.

