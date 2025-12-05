Noua Strategie de Securitate a SUA pune România în fața unei întrebări incomode

Noua Strategie de Securitate a Statelor Unite a fost publicată în aceste zile și deja produce ecouri în capitalele aliate. Washingtonul își redefinește prioritățile, tonul și modul în care înțelege cooperarea internațională. Analistul de politică externă Alexandru Ion Coita a sintetizat într-o postare extrem de fermă sensul acestei schimbări și consecințele ei directe pentru România.

Mesajul central este limpede: America intră într-o etapă în care nu mai acceptă vulnerabilități importate de la parteneri. Nici promisiuni, nici retorică, ci rezultate concrete. Pentru o țară precum România, aflată într-o zonă strategică, dar blocată în crize instituționale repetate, aceasta nu este doar o observație analitică, ci un avertisment.

Coita arată că documentul american „marchează o ruptură față de iterațiile precedente. Mai puţină poezie instituţională, mai multă luciditate. Mai puţină politeţe, mai multă exigenţă. America intră într-o etapă în care refuză să care în spate slăbiciunile altora”.

Noua Strategie fixează trei direcții majore. Competiția strategică cu China, gestionarea riscurilor imediate dinspre Rusia, Iran și Orientul Mijlociu și consolidarea unei arhitecturi tehnologice occidentale reziliente. Până aici, arată analistul, lucrurile sunt previzibile. Elementul cu adevărat relevant pentru România este modul în care Washingtonul redefinește relația cu aliații.

Coita subliniază că nu mai funcționează logica anilor 2000, în care apartenența la NATO era un garant automat al protecției. „Statele Unite caută parteneri serioşi, previzibili, care livrează. În rest, fiecare pe cont propriu”, notează el.

Această schimbare lovește direct în obișnuința Bucureștiului de a miza pe argumentul geostrategic. România a tratat adesea poziția de pe flancul estic ca pe o garanție a relevanței. Strategia americană însă trimite un mesaj diferit: relevanța se câștigă prin capacitate, nu prin poziție.

Coita observă că, în ultimii ani, România a mizat pe ideea că „suntem în linia întâi”, având Marea Neagră și proximitatea conflictelor. Dar avertismentul Washingtonului este clar: fără modernizarea armatei, fără infrastructură militară solidă, fără lanțuri energetice și digitale securizate și fără stabilitate instituțională, un aliat devine marginal.

„Dacă nu livrăm, rămânem în zona gri a alianţei — acceptați, dar nu neapărat indispensabili”, scrie Coita. El folosește și o metaforă sportivă: „Cine nu e în prima echipă e pe lista de transferuri”.

România, arată el, trebuie să înțeleagă că relevanța în ochii Washingtonului nu se obține prin discurs, ci prin capacitatea de a funcționa coerent în plan intern și de a livra rezultate verificabile în plan extern.

Un alt punct sensibil evidențiat de Strategie este vulnerabilitatea creată de polarizarea politică. Documentul american vorbește deschis despre fracturile interne care pot submina un stat. Chiar dacă se referă la contextul american, Coita atrage atenția că lecția este valabilă și la București.

„La Bucureşti trăim într-un ciclu continuu de crize politice fabricate”, avertizează el. Competiția permanentă dintre instituții, conflictele dintre palate, guvernele instabile și improvizațiile administrative transmit către Washington un semnal periculos: lipsa de maturitate instituțională.

În noua logică strategică, statele sunt evaluate „după cum funcționează în interior, nu după ce afirmă în exterior”. Cu alte cuvinte, credibilitatea României se joacă mai mult pe teren propriu decât în comunicarea oficială.

Una dintre temele centrale ale Strategiei americane este construirea unui „arc tehnologic occidental”. SUA, împreună cu partenerii apropiați, vor structura o zonă strategică de cooperare în domenii precum inteligența artificială, tehnologiile cuantice, infrastructurile energetice critice, materialele rare și securitatea digitală.

Pentru România, implicațiile sunt majore. Coita subliniază că indecizia privind investiții sensibile, contracte opace sau colaborări cu actori geopolitici problematici nu mai este doar un inconvenient administrativ. Devine un risc strategic care poate afecta statutul țării în sistemul occidental.

Dilemele interne privind tehnologia, energia sau securitatea datelor nu vor mai fi tratate drept probleme locale, ci drept vulnerabilități care pot influența poziția României în raport cu Statele Unite.

Postarea lui Coita se încheie cu cea mai incomodă întrebare: România vrea să fie doar declarativ pro-occidentală sau vrea să fie cu adevărat utilă Occidentului?

Pentru Washington, utilitatea devine criteriul central. „În noua logică americană, doar utilitatea contează”, notează analistul.

Mesajul este limpede: România trebuie să se maturizeze strategic. Să întărească instituțiile, să accelereze modernizarea apărării, să trateze tehnologia și energia ca teme de securitate, să renunțe la improvizații politice și la incoerență.

Dacă România reușește această tranziție, va fi „respectată şi integrată în mod real în arhitectura americană de securitate”. Dacă nu, va rămâne „aliatul de pe hartă” într-o lume în care simpla poziționare geografică nu mai este suficientă.

Coita încheie tranșant: „Această Strategie americană nu ne dojeneşte şi nu ne flatează. Ne pune o oglindă în faţă. Ce facem cu imaginea, asta depinde de noi”.