România se Retrage din Istorie
- Evenimentul zilei
- 31 octombrie 2025, 15:10
În timp ce Polonia și Grecia primesc investiții și baze permanente, România află "ca o măciucă" (cu doar 48 de ore înainte) că rotația trupelor se oprește. România riscă să devină complet nerelevantă în noua ordine geopolitică. Eșec major al diplomației românești! #politica #geopolitica #stiri #analiza #romania #sua #nato #politicaro #trump #retragereatrupelor #mapn #securitate #polonia #marea_neagra #stefanpopescu #danandronic