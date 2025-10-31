HAI România!

România se Retrage din Istorie

În timp ce Polonia și Grecia primesc investiții și baze permanente, România află "ca o măciucă" (cu doar 48 de ore înainte) că rotația trupelor se oprește. România riscă să devină complet nerelevantă în noua ordine geopolitică. Eșec major al diplomației românești! #politica #geopolitica #stiri #analiza #romania #sua #nato #politicaro #trump #retragereatrupelor #mapn #securitate #polonia #marea_neagra #stefanpopescu #danandronic

