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Polițist ucis în timpul unei percheziții la Toronto. Operațiunea era legată de atacul armat asupra consulatului SUA

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Polițist ucis în timpul unei percheziții la Toronto. Operațiunea era legată de atacul armat asupra consulatului SUAPoliție Toronto. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un ofițer de poliție din Toronto a murit joi după ce a fost împușcat în timpul unei intervenții desfășurate în cadrul anchetei privind atacul armat din martie asupra consulatului Statelor Unite. Incidentul s-a produs în nord-vestul orașului canadian, în timpul executării unui mandat de percheziție, relatează AFP.

Intervenție a poliției într-un cartier din Toronto

Operațiunea a avut loc joi dimineață, în jurul orei 05:45, când agenți ai unităților tactice au intrat într-un imobil din nord-vestul orașului Toronto.

Potrivit presei canadiene, la intervenție au participat polițiști puternic înarmați, echipați cu puști de asalt, pistoale și tasere. La aproximativ 15 minute după începerea operațiunii, echipajele medicale au fost văzute acordând îngrijiri unei persoane scoase din clădire. O altă persoană a fost transportată ulterior la spital.

Ambasada SUA, Thailanda

Ambasada SUA / sursa foto: captură video

Ofițerul rănit în operațiunea de la Toronto a murit la spital

Poliția din Toronto a anunțat pe platforma X că un ofițer în vârstă de 43 de ani a fost împușcat în timpul executării mandatului de percheziție și a fost transportat de urgență la spital.

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Câteva ore mai târziu, autoritățile au confirmat decesul acestuia.

"Cu profundă tristeţe confirm decesul ofiţerului de poliţie", a declarat şeful poliţiei din Toronto, Myron Demkiw.

Percheziția era legată de atacul asupra consulatului SUA

Potrivit publicației The Globe and Mail, care citează o sursă anonimă, mandatul de percheziție făcea parte din ancheta de securitate națională deschisă după atacul armat asupra consulatului Statelor Unite din centrul orașului Toronto.

Incidentul investigat s-a produs pe 10 martie, când două persoane înarmate au tras asupra exteriorului clădirii diplomatice în jurul orei locale 04:30, după care au fugit.Principalul suspect, un tânăr în vârstă de 19 ani identificat de autorități, este în continuare căutat.

Atacul din martie a determinat autoritățile să întărească măsurile de securitate în jurul clădirilor diplomatice americane și israeliene din Toronto.Decizia a fost luată în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu și al preocupărilor privind siguranța reprezentanțelor diplomatice din oraș.

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