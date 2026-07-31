Teroriștii Hamas încearcă să își condiționeze dezarmarea

Ghazi Hamad, un oficial al grupării teroriste Hamas implicat în negocierile cu Consiliul pentru Pace condus de SUA, a declarat că acordul este un „cadru cuprinzător” care depășește problema dezarmării. Dacă Israelul nu aprobă și nu susține acordul de dezarmare încheiat de Consiliul pentru Pace cu Hamas, gruparea teroristă va refuza să îl implementeze, a declarat vineri oficialul pentru Reuters.

Ghazi Hamad, un oficial al teroriștilor Hamas implicat în negocieri, susține că acordul va depinde de implementarea de către Israel a primei faze a unui acord încheiat anul trecut în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh.

În baza acestui acord, el a spus că Israelul este obligat să înceteze atacurile din Gaza și să își retragă forțele la locul în care se aflau în octombrie, precum și să crească fluxul de bunuri și ajutoare care intră în enclavă.

Abia atunci teroriștii Hamas ar fi de acord să predea armele noului Comitet Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), organismul tehnocratic înființat pentru a gestiona enclava. „Am insistat pe lângă mediatori că Israelul trebuie să respecte acordul”, a spus el.

Ulterior, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a lăudat acordul, numindu-l „o veste promițătoare”. El a anunțat că Germania este pregătită să sprijine Gaza cu „ajutor umanitar și redresare rapidă” și a spus că „treceri suplimentare către Gaza ar trebui deschise fără întârziere”.

Washingtonul a depus eforturi pentru a se asigura că planul de dezarmare al grupării teroriste palestiniene Hamas, susținut de Donald Trump, elimină posibilitatea unui atac similar masacrului din 7 octombrie, au declarat reporterilor în timpul unei conferințe de presă de joi seară înalți oficiali americani.

„Când ne-am întâlnit cu prim-ministrul Netanyahu și echipa sa, am spus: «Evident, trebuie să ne concentrăm pe eliberarea ostaticilor. Trebuie să aducem cadavrele acasă și trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că acest lucru [masacrul din 7 octombrie] nu se va mai întâmpla niciodată»”, a declarat un oficial american de rang înalt, adăugând că acordul este menit să „schimbe cu adevărat jocul în Gaza”.

Un oficial american de rang înalt a declarat că gruparea teroristă Hamas a avut inițial îngrijorări semnificative cu privire la respectarea de către Israel a angajamentelor sale, ceea ce a dus la „negocieri foarte delicate” cu teroriștii palestinieni.

Înalți oficiali americani au susținut că propunerea diferă de abordările anterioare datorită cadrului său strategic și a implementării sale disciplinate și intensive. De asemenea, aceștia au lăudat acordul pentru că a „unificat lumea arabă”.

„Au existat multe critici, în special din partea Israelului, când Turcia și Qatarul s-au alăturat Consiliului pentru Pace, dar acestea, împreună cu Egiptul, au fost parteneri esențiali în menținerea armistițiului”, a declarat un oficial american de rang înalt.

Acest lucru „ne oferă o cale de a continua să construim încredere într-un loc în care nu există încredere pentru a avansa”.