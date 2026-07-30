Donald Trump amână o numire-cheie în administrația SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va amâna numirea lui Todd Blanche în funcția de procuror general, după ce opoziția a doi senatori republicani a împiedicat organizarea votului în comisia juridică a Senatului. Liderul american intenționează să reia procedura după alegerile de la mijloc de mandat din noiembrie.

Donald Trump a afirmat că nu se opune retragerii temporare a nominalizării lui Todd Blanche și reluării acesteia după încheierea mandatelor senatorilor John Cornyn și Thom Tillis, în ianuarie 2027.

„Nu am nicio obiecţie la retragerea numirii lui Todd (...) şi desemnarea lui după plecarea lui Cornyn şi Tillis” în ianuarie 2027, a declarat preşedintele american pe platforma sa Truth Social.

Cei doi senatori republicani fac parte din comisia juridică a Senatului și refuză, în prezent, să voteze în favoarea nominalizării. Todd Blanche ocupă interimar funcția de procuror general după demiterea lui Pam Bondi, în aprilie. El a fost nominalizat de Donald Trump pentru preluarea permanentă a postului, însă procedura de confirmare nu a fost finalizată.

Președintele american a dat asigurări că Blanche va rămâne procuror general interimar indiferent de rezultatul disputei din Senat.

Confirmarea unui procuror general de către Senat este prevăzută de Constituția SUA. În cazul lui Todd Blanche, votul a fost blocat de opoziția senatorilor John Cornyn și Thom Tillis. Aceștia cer administrației Trump să renunțe definitiv la două inițiative contestate și să ofere garanții scrise că proiectele nu vor fi reluate.

Prima inițiativă viza crearea unui fond denumit „anti-instrumentalizare”, în valoare de aproape 1,8 miliarde de dolari. Banii ar fi urmat să fie folosiți pentru despăgubirea unor aliați ai lui Donald Trump implicați în procese deschise în timpul administrației Biden.

Al doilea proiect urmărea acordarea unei forme de imunitate fiscală președintelui republican și aliaților săi.

Ambele inițiative au fost abandonate în urma mai multor hotărâri judecătorești. Cei doi senatori solicită însă angajamente scrise prin care administrația să garanteze că acestea nu vor fi relansate.

John Cornyn și Thom Tillis au amenințat că vor vota împotriva nominalizării lui Todd Blanche în cazul în care nu vor primi garanțiile cerute. Din acest motiv, votul din comisia juridică, programat inițial pentru joi, a fost amânat.

Donald Trump a sugerat, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că opoziția celor doi senatori ar avea legătură cu faptul că nu i-a susținut în perspectiva alegerilor de la mijloc de mandat din noiembrie.

Thom Tillis, senator de Carolina de Nord și unul dintre republicanii care s-au opus în repetate rânduri lui Donald Trump, a anunțat anul trecut că se va retrage la finalul mandatului, în ianuarie 2027.

John Cornyn, senator de Texas, a pierdut alegerile primare republicane după ce Donald Trump și-a declarat sprijinul pentru adversarul acestuia, Ken Paxton.