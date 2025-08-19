International A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State







Alegerile anulate din România au devenit subiect de anchetă internațională, după ce Directorul de Informații Naționale al SUA, Tulsi Gabbard, a început revizuirea unui dosar secret ce implică oficiali ai fostei administrații Biden, potrivit The Gateway Pundit.

Documentul, potrivit surselor, indică faptul că actori politici de top, atât din SUA, cât și din România, ar fi fost implicați în anularea votului prezidențial de pe 6 decembrie 2024, ridicând semne serioase de întrebare asupra interferențelor externe în procesul democratic românesc.

Potrivit surselor interne din administrația Trump, dosarul nominalizează trei oficiali de rang înalt din fostul guvern Biden: Secretarul de Stat Anthony Blinken, adjunctul său James O’Brien și Ambasadorul SUA la București, Kathleen Kavalec.

Aceștia ar fi colaborat cu personalități politice românești, inclusiv fostul ministru de externe Luminita Odobescu, ex-prim-ministrul Marcel Ciolacu și fostul președinte Klaus Iohannis, pentru a inversa rezultatul alegerilor prezidențiale.

Dosarul ar sugera că pretextul invocat oficial — „interferență rusă” — a fost folosit pentru a justifica acțiuni de anulare a votului.

Tulsi Gabbard, aflată în fruntea Direcției de Informații Naționale, a preluat analiza documentelor pentru a verifica autenticitatea și implicațiile acestora.

Potrivit unui comentariu al fostului candidat prezidențial român Călin Georgescu, acțiunile SUA în această investigație reprezintă o continuare a demersurilor de expunere a falsurilor din alegerile americane din 2016, dar aplicate acum la nivel internațional.

Evenimentele au avut consecințe concrete. În luna mai, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a revocat participarea României în programul Visa Waiver, o decizie care a fost ulterior recunoscută ca răspuns la anularea alegerilor din țară.

În plus, ultimul Raport de Democrație al Departamentului de Stat a criticat România pentru încălcarea drepturilor electorale ale cetățenilor săi.

Călin Georgescu a reacționat public, subliniind rolul Franței în sprijinirea unor decizii controversate în România și afirmând că președintele Emmanuel Macron ar putea fi „trimis acasă cu coada între picioare” dacă se confirmă implicarea sa.

Declarațiile au fost făcute în fața Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, unde Georgescu este obligat să se prezinte săptămânal sub control judiciar.

Analiza dosarului de către Tulsi Gabbard ar putea avea repercusiuni majore la nivel internațional. În primul rând, confirmarea implicării oficialilor americani ar putea afecta relațiile bilaterale dintre SUA și România și ar putea declanșa noi sancțiuni sau măsuri de monitorizare a procesului electoral.

În al doilea rând, situația ridică întrebări cu privire la influența actorilor externi în democrațiile europene și posibila repetare a unor strategii similare celor aplicate în alegerile americane din 2016.

Discuțiile recente dintre președintele Trump și Vladimir Putin în Alaska, unde România a fost menționată timp de aproape cinci minute, sugerează că subiectul a fost tratat cu seriozitate la cel mai înalt nivel.

Este de așteptat ca investigațiile să continue, iar posibilele sancțiuni și expuneri suplimentare să influențeze politica europeană în perioada următoare.