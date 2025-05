Opinii Cine a condus cu adevărat America în timpul mandatului lui Joe Biden?







La câteva zile după ce Joe Biden a anunțat că suferă de cancer de prostată în stadiu IV, Comisia pentru Supraveghere și Reformă din cadrul Camerei Reprezentanților, condusă de republicanul James Comer, a demarat o anchetă oficială cu scopul de a investiga o posibilă mușamalizare a declinului cognitiv și fizic al fostului președinte american; totodată, există suspiciuni că decizii importante de stat (inclusiv grațierile de la sfârșitul mandatului) ar fi fost semnate cu ajutorul autopen-ul (dispozitiv folosit pentru a reproduce o semnătură) fără implicarea conștientă a președintelui.

În sprijinul acestei teorii, James Comer a invocat o înregistrare audio din ancheta procurorului Robert Hur, în care Joe Biden este descris ca fiind „un bătrân bine intenționat cu o memorie slabă”.

Comisia a transmis convocări oficiale către cinci persoane din cercul apropiat al lui Joe Biden: dr. Kevin O’Connor (fostul medic oficial al Casei Albe), Neera Tanden (fostă directoare a Consiliului pentru Politici Interne), Annie Tomasini (fostă adjunctă a șefului de cabinet), Ashley Williams și Anthony Bernal (consilieri de rang înalt și colaboratori ai Primei Doamne).

Însă cea mai puternică reacție publică a fost generată publicarea de către jurnaliștii Jake Tapper (CNN) și Alex Thompson (Axios) a cărții Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again, aceștia relatând detalii cutremurătoare privind starea de sănătate a președintelui Joe Biden, dar și amănunte despre decizia acestuia de a candida din nou în 2024.

Cartea a fost lansată oficial pe 20 mai și este o investigație ce cuprinde peste 200 de interviuri, documente interne și surse din interiorul administrației Biden, autorii conturând ideea unei degradări a capacității cognitive și fizice a lui Joe Biden, încă din anul 2017.

Potrivit cărții, în timpul campaniei din 2020, echipa fostului președinte american era deja preocupată de limitarea aparițiilor publice ale acestuia, materialele video pentru rețelele sociale și spoturi electorale erau atent regizate, cu editări intense pentru a masca dificultățile de mers sau de vorbire.

După ce a preluat mandatul, Joe Biden ar fi fost tot mai izolat, iar consilierii Ron Klain, Mike Donilon, Steve Ricchetti, Bruce Reed și Jill Biden ar fi redus la minimum expunerile președintelui, blocând accesul multor membri ai cabinetului și ai Congresului.

Una dintre concluziile importante ale cărții Original Sin este că decizia lui Joe Biden de a candida pentru un nou mandat a fost o greșeală strategică majoră, ce a afectat direct campania vicepreședintei Kamala Harris; David Plouffe, strateg al campaniei din 2008 a lui Barack Obama, a descris campania Kamalei Harris drept „un coșmar total” provocat de ezitarea lui Biden.

Fosta Primă Doamnă Jill Biden a respins acuzațiile, afirmând că „Joe a fost un președinte empatic și eficient”.

Ancheta condusă de James Comer și investigația jurnalistică realizată de Tapper și Thompson ridică o întrebare fundamentală: ce înseamnă, în realitate, să fii „apt” pentru funcția de președinte al SUA?

Iar dacă se confirmă că președintele Joe Biden nu a fost apt în perioada în care a aprobat livrările de arme strategice către Ucraina, a semnat pachete de sancțiuni economice împotriva Rusiei, a autorizat dispunerea trupelor americane în flancul estic al NATO și a gestionat crize precum escaladarea conflictului din Taiwan sau relansarea acordurilor energetice cu Europa, atunci SUA au o mare problemă de legitimitate și credibilitate la nivel global.