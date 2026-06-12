Decembrie 1989 rămâne cea mai sângeroasă pagină din istoria recentă a României, iar întrebarea „Cine a tras după 22 decembrie?” a bântuit trei decenii societatea românească.

În ediția de astăzi a podcastului Hai România, de la ora 12.00, analizăm o lucrare care schimbă radical perspectiva asupra acestor evenimente: noua carte semnată de Cătălin Ranco Pițu, fost procuror militar. Omul care a instrumentat Dosarul Revoluției.

„Nici măcar unul.” Acesta este verdictul tranșant al autorului despre existența „teroriștilor”, acea forță misterioasă, organizată și fidelă lui Ceaușescu, despre care s-a spus că a semănat teroare în zilele de după căderea regimului.

Bazându-se pe o muncă de cercetare colosală, care cuprinde peste 3.000 de volume de arhivă, jurnale de luptă și peste 2.300 de cauze penale analizate, cartea lui Cătălin Ranco Pițu nu este doar o lectură istorică. Ci și o demontare chirurgicală a unei construcții politico-militare și mediatice care a acoperit, timp de decenii, haosul și responsabilitățile reale.

Vom analiza câteva din miturile ce bântuie mințile unora. Cum ar fi invenția inamicului invizibil. Veți afla cum a fost deturnată Revoluția anticomunistă prin psihoza „teroristă” și cine a avut, cu adevărat, interesul să creeze acest inamic pentru a-și legitima noua poziție de putere.

Veți afla adevărul din dosare. Așa verți înțelege de ce, din punct de vedere juridic și probatoriu, ipoteza teroriștilor s-a prăbușit sub greutatea documentelor oficiale.

Analizăm cazuri cutremurătoare, precum episodul Trosca/USLA sau masacrul de la Otopeni, prin prisma noilor dovezi care indică mai degrabă erori fatale, haos instituțional și foc fratricid, decât o luptă cu agenți secreți.

Cum reușește autorul să condamne represiunea regimului comunist, fără a valida mitul securistului-terorist care ar fi acționat de capul lui după fuga lui Ceaușescu.

„Cartea publicată la Editura Litera nu neagă faptul că s-a tras, nu neagă morții și nici episoadele de o violență extremă. Ea neagă însă existența unei structuri teroriste organizate,” explică Ranco Pițu. Este o invitație la o discuție curajoasă despre cum o întreagă națiune a fost manipulată să privească spre un inamic care nu a existat, în timp ce responsabilii reali pentru haosul din decembrie 1989 au rămas în umbră.

Ascultați astăzi, ora 12.00, podcastul pentru a descoperi concluziile unei anchete de o viață, care pune în oglindă ceea ce am fost învățați să credem și ceea ce arată, negru pe alb, dosarele Revoluției.

Ce întrebare ați vrea să îi adresăm invitatului nostru pentru a clarifica, odată pentru totdeauna, legătura dintre diversiunea mediatică și victimele din decembrie 1989?