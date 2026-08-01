Etapa a 3-a din Superliga de fotbal a adus o confruntare extrem de disputată la Galați, unde Oțelul și Dinamo București au încheiat la egalitate, scor 1-1. Partida desfășurată vineri seara a oferit momente intense, ambele echipe împărțindu-și dominarea pe parcursul celor două reprize.

Oaspeții au început mai bine meciul și au reușit să deschidă scorul spre finalul primei reprize. În minutul 42, mijlocașul spaniol Alberto Soro a fructificat o acțiune de atac și a trimis mingea în plasă, stabilind scorul pauzei și dând speranțe dinamoviștilor pentru obținerea tuturor celor trei puncte.

Repriza secundă a adus o replică fermă din partea formației gazdă. Presiunea exercitată de gălățeni s-a concretizat în minutul 66, când capverdianul Patrick Fernandes a restabilit egalitatea. Atacantul Oțelului a șutat de la marginea careului, fără șanse pentru portarul advers, stabilind astfel scorul final al întâlnirii.

Atmosfera de pe stadionul din Galați a fost marcată de un moment profund încărcat de emoție înainte de fluierul de start. Jucătorii și spectatorii au păstrat un moment de reculegere în memoria lui Constantin Covaciu. Membru devotat al staffului medical al echipei Dinamo 2, acesta și-a pierdut viața tragic în dimineața zilei de vineri, în urma unui accident rutier.

Confruntarea dintre ASC Oțelul Galați și Dinamo București s-a încheiat 1-1, după ce la pauză oaspeții conduceau cu 0-1.

Meciul disputat pe Stadionul Oțelul a fost condus la centru de arbitrul George Cătălin Găman din Craiova. Acesta a fost asisat la cele două linii de George Florin Neacșu din Câmpulung Muscel și Alexandru Adrian Filip din Constanța, în timp ce rolul de al patrulea oficial i-a revenit lui Claudiu Marcu, de asemenea din Constanța.

Sistemul de arbitraj video a fost gestionat de Adrian Sorin Costreie din Buftea, ajutat de asistentul video Cătălin Buşi din Râmnicu Vâlcea. Brigada de arbitri și organizarea au fost monitorizate de observatorii Cristina Babadac din Reșița, din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor, și Ion Craiu din București, reprezentând Liga Profesionistă de Fotbal.