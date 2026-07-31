Zece persoane implicate în accidentul microbuzului care transporta echipa secundă a clubului Dinamo au fost evaluate vineri la Spitalul Municipal Câmpulung, potrivit informațiilor transmise pentru TRUmedia de managera unității medicale, Petrina Florea. Un pacient în vârstă de 83 de ani și un tânăr de 18 ani au fost transferați la spitale din București, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat după producerea accidentului.

Managera Spitalului Municipal Câmpulung, Petrina Florea, a transmis pentru TRUmedia bilanțul pacienților care au ajuns la unitatea medicală în urma accidentului în care a fost implicat microbuzul echipei Dinamo II.

Șapte victime au fost aduse inițial la compartimentul de primiri urgențe, iar alte trei persoane în vârstă de 18 ani s-au prezentat ulterior pentru evaluări medicale. Un pacient de 83 de ani, aflat în stare gravă, a fost transportat la Spitalul Floreasca din București.

Petrina Florea a declarat că Planul Roșu a fost activat în jurul orei 10:00, când victimele accidentului au ajuns la unitatea medicală.

„În data de 31 august 2026, în jurul orei 10, la compartimentul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung s-au prezentat 7 victime în urma unui accident rutier. S-a activat codul roșu, iar echipele medicale au gestionat situația cu profesionalism. Un pacient în stare gravă (83 ani) a fost transferat cu echipajul Smurd la București, Spitalul Floreasca. 3 pacienți au fost internați la Spitalul Municipal Câmpulung, secția ortopedie traumatologie, cu leziuni osteoarticulare, din care un pacient cu fractură deschisă mâna stângă, care a necesitat intervenție chirurgicală în regim de urgență. 2 pacienți de 18 ani au fost investigați la secția pediatrie, din care un pacient a fost transferat la Spitalul Bagdasar Arseni din București și un pacient a fost externat fără leziuni severe. Tot din accidentul rutier, la ora 16,00 s-au mai prezentat încă 3 pacienți în vârstă de 18 ani pentru evaluare medicală, fără leziuni severe, s-au efectuat investigații imagistice și analize, urmând a fi externați. Spitalul Municipal Câmpulung, prin echipele sale, a acționat prompt și coordonat, asigurând îngrijiri rapide și sigure, pentru victime, cu accent pe siguranța pacienților și colaborare eficientă între departamente. Spitalul Municipal Câmpulung rămâne dedicat sănătății pacienților, prioritizand serviciile medicale de calitate și siguranță în actul medical, în limita competențelor. Echipa medicală din cadrul Spitalului Municipal Câmpulung acționează întotdeauna cu profesionalism și implicare pentru fiecare caz. Rămânem dedicați aceleiasi misiuni”, a transmis pentru TRUmedia, managera spitalului din Câmpulung, Petrina Florea.

Microbuzul care transporta echipa secundă a clubului Dinamo spre antrenament a ieșit vineri dimineață de pe carosabil și a lovit un copac, la Câmpulung Muscel. Constantin Covaciu, unul dintre membrii cu cea mai mare vechime din stafful medical dinamovist, a murit, iar mai mulți jucători și membri ai delegației au fost răniți.

Echipa se îndrepta către terenul pe care urma să aibă loc ședința de pregătire din cadrul cantonamentului de vară. În timpul deplasării, șoferul a pierdut controlul microbuzului, iar vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un copac aflat la marginea drumului.

Conform informațiilor preliminare comunicate de club, șoferul ar fi suferit un infarct în timpul deplasării. Cauza nu reprezintă însă o concluzie definitivă, iar împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități.

Constantin Covaciu, membru al staffului medical al echipei secunde, a suferit răni incompatibile cu viața. Salvatorii au început manevrele de resuscitare, însă bărbatul a fost declarat decedat. Acesta lucra de peste două decenii ca maseur în cadrul clubului Dinamo și făcuse parte, în trecut, și din stafful primei echipe.

„Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă”, au transmis reprezentanții grupării bucureștene.

Oficialii clubului au arătat că Constantin Covaciu fusese un membru important al departamentului medical și avea mulți ani de activitate alături de formația de seniori. Constantin Covaciu era fratele lui Valentin Covaciu, antrenor de portari la echipele de tineret ale Rapidului, și socrul fotbalistului Alexandru Dobre.

Adrian Ropotan, antrenorul echipei secunde, se numără printre persoanele rănite în accident. Fostul mijlocaș al clubului Dinamo a suferit o fractură deschisă la nivelul unei mâini și o lovitură la cap.

Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung, unde a rămas internat și a fost supus unei intervenții chirurgicale în regim de urgență. Clubul și Marius Dulca, șeful Centrului de Copii și Juniori al lui Dinamo, au declarat că antrenorul se află în afara oricărui pericol.

Jucătorii implicați în accident au fost evaluați medical. Potrivit lui Marius Dulca, niciunul dintre tinerii transportați la spital nu se află în pericol, aceștia fiind afectați în principal de șocul provocat de accident.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție din cauza numărului mare de persoane implicate.

La sosirea echipajelor de salvare, zece persoane aveau nevoie de îngrijiri medicale, iar două dintre ele erau încarcerate. Victimele au fost scoase din microbuz și predate echipajelor medicale.

La intervenție au fost trimise autospeciale de stingere și descarcerare, un vehicul destinat transportului victimelor multiple, ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum și un elicopter medical.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat că, potrivit bilanțului disponibil în jurul prânzului, o persoană adultă a murit, iar alte cinci persoane au fost transportate la spital. Niciuna dintre victimele spitalizate nu se afla în stare gravă.

Conducerea clubului Dinamo a decis să anuleze programul de pregătire organizat la Câmpulung Muscel, după producerea accidentului.

„S-a anulat acest cantonament. Toată lumea este în stare de șoc. Ne vom pregăti la baza de la Săftica”, au dezvăluit surse TRUmedia.

Echipa urmează să revină la baza de pregătire de la Săftica. Reprezentanții clubului se concentrează asupra stării persoanelor rănite, sprijinirii familiei lui Constantin Covaciu și gestionării efectelor pe care accidentul le-a avut asupra tinerilor jucători. Dinamo a anunțat că păstrează legătura cu autoritățile și cu instituțiile implicate în intervenție și că va transmite alte informații după confirmarea acestora.

Bilanțul disponibil la ora publicării indică un deces și mai multe persoane rănite, aflate în afara oricărui pericol. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele și circumstanțele exacte în care microbuzul a ieșit de pe carosabil.