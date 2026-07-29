Din cuprinsul articolului Traficul pe DN 13A a fost blocat

Un bărbat și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, miercuri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 13A, în localitatea Băile Homorod, județul Harghita. În urma impactului dintre un camion încărcat cu lemne și o autoutilitară, autoritățile au solicitat intervenția unui elicopter SMURD.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a soldat cu trei victime, iar circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers. Reluarea traficului este estimată după ora 09.00.

Un bărbat a fost declarat decedat la locul accidentului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita a anunțat că la locul accidentului au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

De asemenea, au intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, din substația Vlăhița.

Medicul aflat pe una dintre ambulanțe a constatat decesul unui bărbat, iar celelalte două victime au primit îngrijiri medicale la locul accidentului.

În urma accidentului, circulația pe DN 13A, în zona localității Băile Homorod, a fost oprită în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.

Centrul Infotrafic a precizat că un elicopter SMURD a fost solicitat la locul accidentului, iar traficul urma să fie reluat după finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.