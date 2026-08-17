Din cuprinsul articolului Bărbatul și tânăra se aflau pe motocicletă

Un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani au murit luni seara, în urma unui accident rutier produs pe DN1E, pe drumul care leagă Brașovul de Poiana Brașov. În accident au fost implicate o motocicletă și un autoturism, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov.

La sosirea echipajelor de intervenție, cele două victime, care se aflau pe motocicletă în momentul accidentului, erau inconștiente. Personalul medical a început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, ambele victime au fost declarate decedate.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, ambele victime, respectiv un bărbat în vârstă de 34 de ani și o tânără în vârstă de 19 ani, au fost declarate decedate de către personalul medical”, a transmis ISU Brașov.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și un echipaj cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.