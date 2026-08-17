Social

Accident grav pe drumul spre Poiana Brașov. Un bărbat de 34 de ani și o fată de 19 ani au murit

Comentează știrea
Accident grav pe drumul spre Poiana Brașov. Un bărbat de 34 de ani și o fată de 19 ani au muritAccident / sursa foto: ChatGPT
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 34 de ani și o tânără de 19 ani au murit luni seara, în urma unui accident rutier produs pe DN1E, pe drumul care leagă Brașovul de Poiana Brașov. În accident au fost implicate o motocicletă și un autoturism, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov.

Bărbatul și tânăra se aflau pe motocicletă

La sosirea echipajelor de intervenție, cele două victime, care se aflau pe motocicletă în momentul accidentului, erau inconștiente. Personalul medical a început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, ambele victime au fost declarate decedate.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, ambele victime, respectiv un bărbat în vârstă de 34 de ani și o tânără în vârstă de 19 ani, au fost declarate decedate de către personalul medical”, a transmis ISU Brașov.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și un echipaj cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

 

Stiri calde

22:27 - Accident grav pe drumul spre Poiana Brașov. Un bărbat de 34 de ani și o fată de 19 ani au murit

22:15 - Șefa CCR exclude demisia după întâlnirea cu Bolojan: „Nu am discutat nimic legat de dosare”

22:06 - Israelul și SUA, acord pentru dezarmarea Hamas. General american, în centrul noului plan pentru Gaza

21:56 - Metrorex nu a plătit facturile la energie de trei luni. Datoria depășește 11,5 milioane de lei

21:47 - Cele trei prenume ale fiicei prințesei Eugenie. Legăturile cu Regina Elisabeta și Portugalia

21:36 - Ioan Aurel Pop demontează miturile despre Mihai Viteazul: A devenit, pe bună dreptate, simbol național

HAI România!

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Ceaușescu i-a tras o palmă! Înregistrările secrete care au zguduit familia

Sufrageria lui Bolojan

Sufrageria lui Bolojan

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Filmele românești fac din nou bani, dar nu aduc publicul de altădată. Diferența uriașă din cinematografe

Proiecte speciale