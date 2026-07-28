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Accident grav pe DN2A, la ieșirea din Hârșova. O autocisternă încărcată cu benzină a luat foc

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Accident grav pe DN2A, la ieșirea din Hârșova. O autocisternă încărcată cu benzină a luat focaccident / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu de proporții a izbucnit marți pe DN2A, la ieșirea din municipiul Hârșova spre Constanța, după ce o autocisternă încărcată cu benzină și un buldoexcavator au fost implicate într-un accident rutier, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța .

Pompierii intervin cu numeroase echipaje, iar autoritățile au instituit un perimetru de siguranță de 800 de metri din cauza riscului asociat combustibilului transportat.

Accidentul s-a produs în cursul zilei de marți, iar impactul dintre cele două vehicule a fost urmat de un incendiu puternic și degajări masive de fum.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, primele locuințe se află la aproximativ trei kilometri de locul incidentului, astfel că, în acest moment, nu există un risc imediat pentru populație.

Perimetru de siguranță de 800 de metri după izbucnirea incendiului

Pentru a preveni orice pericol, autoritățile au delimitat o zonă de siguranță pe o rază de 800 de metri în jurul locului accidentului. Măsura a fost luată deoarece autocisterna transporta benzină, iar incendiul produce degajări foarte mari de fum.

Pompierii monitorizează permanent situația și încearcă să împiedice extinderea flăcărilor sau producerea unor explozii care ar putea pune în pericol echipele de intervenție și traficul din zonă.

Forțe importante mobilizate la locul accidentului

La intervenție participă patru autospeciale de stingere, un echipaj CBRN specializat în intervenții la incidente cu substanțe periculoase, un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

În sprijinul pompierilor au fost trimise autospeciala cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov, precum și alte două autospeciale de stingere aparținând ISU Ialomița. Mobilizarea acestor resurse urmărește limitarea efectelor incendiului și desfășurarea intervenției în condiții de maximă siguranță.

Intervenția continuă, fără informații despre victime

Operațiunea este în plină desfășurare, iar echipele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, pompierii încearcă să reducă efectele produse de accident și să elimine orice risc suplimentar generat de combustibilul transportat.

Până la acest moment, autoritățile nu au comunicat existența unor victime și nici nu au oferit informații privind reluarea circulației în zonă. Intervenția este în dinamică, iar situația este monitorizată permanent de echipele de urgență.

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