Accident mortal în Ungheni. O minoră de 17 ani a murit pe loc

Tragedie cumplită în raionul Ungheni. Un accident moral care a șocat întreaga comunitate, a anunțat Radio Moldova.

O adolescentă în vârstă de 17 ani și-a pierdut viața într-un accident rutier grav, produs în seara zilei de 25 iulie, după ce a pierdut controlul ATV-ului pe care îl conducea și a intrat în plin într-un stâlp de electricitate.

Potrivit primelor informații oferite de autorități, accidentul a avut loc în jurul orei 22:00. Minora se afla la ghidonul unui ATV marca Viper și se deplasa pe drumul regional care face legătura între localitățile Stolniceni și Bulhac din raionul Ungheni.

Din cauze care urmează să fie stabilite, tânăra a pierdut controlul asupra direcției de mers. Vehiculul a părăsit brusc partea carosabilă și s-a tamponat extrem de violent de un stâlp de electricitate de pe marginea drumului.

Din nefericire, impactul a fost devastator. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției au confirmat că leziunile suferite au fost incompatibile cu viața, constatându-se că tânăra a decedat pe loc.

Poliția a securizat zona și a inițiat imediat un proces penal pentru a elucida circumstanțele exacte ale acestei drame. Dincolo de dinamica accidentului, anchetatorii se concentrează pe o întrebare cheie: cum a ajuns minora la volanul unui astfel de vehicul?

Oamenii legii efectuează verificări stricte pentru a stabili care sunt condițiile exacte în care s-a produs ieșirea în decor și cine este proprietarul de drept al ATV-ului implicat în accident. Polițiștii verifică cine i-a permis accesul și i-a încredințat vehiculul unei adolescente de 17 ani.

Victim este o minoră în vârstă de 17 ani. Accidentul s-a produs pe 25 iulie 2026, aproximativ la ora 22:00 pe traseul regional Stolniceni spre Bulhac (raionul Ungheni). Vehiculul era un ATV model Viper, cu motor puternic.

Dosarul penal este în curs de investigare de către poliție, urmând a fi stabilite circumstanțele reale.