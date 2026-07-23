Un urs care s-a urcat în vârful unui stâlp de curent din zona rurală a statului New Mexico a devenit subiectul unui videoclip viral săptămâna aceasta, înainte de a muri ulterior, potrivit Fox News.

Videoclipul, înregistrat luni lângă Gladstone, New Mexico, la aproximativ 270 km est de Santa Fe, îl arată pe urs cocoțat precar pe traversa stâlpului de electricitate, în timp ce gâfâie și încearcă să-și mențină echilibrul sus deasupra solului.

Departamentul de Interne al SUA a distribuit videoclipul miercuri, glumind: „Apreciem entuziasmul pentru Dominația Energetică Americană, dar nu asta am vrut să spunem”.

Departamentul de Interne și Departamentul pentru Faună Sălbatică din New Mexico nu au răspuns imediat solicitării Fox News de a comenta.

Înregistrarea, verificată de Storyful, include și înregistrarea audio de la un apelant al 911 care a raportat evenimentul neobișnuit.

„Sun pentru a raporta un urs pe un stâlp de iluminat”, i-a spus apelantul unui dispecer.

Dispecerul a răspuns că oficialii statului fuseseră deja notificați, dar a spus că tranchilizarea animalului în timp ce acesta a rămas în vârful stâlpului l-ar fi putut provoca căderea.

Shannon Mullens, care a înregistrat videoclipul, a declarat pentru Storyful că se afla în deplasare din Red River, New Mexico, spre Oklahoma pe autostrada 56, când ea și familia ei au observat ceea ce inițial au crezut că este un urs mort.

„Nu ne-a venit să credem ce am văzut la început, așa că ne-am întors să ne uităm din nou”, a spus Mullens.

„La început, am crezut că ursul era mort, până când ne-am apropiat de el, apoi ne-am dat seama că era încă în viață.”

Ursul a fost electrocutat și a murit înainte ca oficialii responsabili cu fauna sălbatică să-l poată salva în siguranță, a relatat New York Post.

Experții în fauna sălbatică spun că urșii se pot urca pe stâlpii de utilități după ce sunt speriați de oameni, trafic sau câini, tratându-i la fel ca pe copaci în timp ce încearcă să scape de pericol.

Un incident similar s-a încheiat diferit în Arizona în 2021, când oficialii responsabili cu fauna sălbatică au salvat în siguranță un urs care se urcase pe un stâlp de utilități.