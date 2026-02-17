Anchetă în New Mexico: 2,5 milioane de dolari pentru elucidarea faptelor de la ranch-ul lui Epstein

Legislativul statului New Mexico a aprobat luni o inițiativă care deschide calea către ceea ce parlamentarii descriu drept prima investigație completă la nivel de stat asupra celor petrecute la Zorro Ranch, proprietatea asociată cu defunctul finanțator american Jeffrey Epstein.

Demersul vine în contextul presiunilor publice și politice de a clarifica posibile fapte de trafic de persoane și agresiuni sexuale care ar fi avut loc pe domeniul situat la aproximativ 50 de kilometri sud de Santa Fe.

Noua comisie, cu caracter bipartizan, va avea competențe de citare și un buget dedicat, urmând să audieze supraviețuitori, martori și reprezentanți ai autorităților.

Camera Reprezentanților din New Mexico a votat în unanimitate proiectul de lege care instituie o „comisie a adevărului”. Structura va fi formată din patru legislatori și va dispune de autoritate de citare, cu scopul declarat de a documenta ce s-a întâmplat la Zorro Ranch pe parcursul mai multor decenii.

Potrivit textului adoptat, comisia va încerca să identifice persoane care au vizitat proprietatea, precum și oficiali de stat care ar fi putut avea cunoștință despre activitățile desfășurate acolo.

Reprezentanta statală Andrea Romero, coautoare a inițiativei, a declarat:

„El făcea practic orice își dorea în acest stat, fără niciun fel de responsabilizare”.

Aceasta a adăugat că mărturiile strânse de comisie ar putea fi utilizate în eventuale proceduri judiciare viitoare.

Comisia își începe activitatea marți, urmând să prezinte concluzii intermediare în luna iulie și un raport final până la sfârșitul anului. Investigația beneficiază de un buget estimat la 2,5 milioane de dolari.

Jeffrey Epstein, condamnat anterior pentru infracțiuni sexuale, a murit în 2019 într-un centru de detenție din New York, decesul fiind stabilit oficial drept sinucidere, în timp ce se confrunta cu acuzații federale de trafic sexual.

Numele său a fost asociat cu mai multe proprietăți, inclusiv o insulă din Caraibe, o reședință din New York și Zorro Ranch din New Mexico.

Mai multe procese civile au susținut că Epstein ar fi agresat sexual minore pe domeniul din New Mexico.

Deși nu a fost pus sub acuzare penală pentru presupusele fapte comise în stat, parlamentarii afirmă că există lacune legislative care justifică o analiză detaliată.

Mandatul comisiei include colectarea de mărturii de la supraviețuitori ai presupuselor abuzuri și invitarea rezidenților locali să depună declarații.

De asemenea, legislatorii urmăresc să stabilească dacă reglementările statale au permis desfășurarea unor activități ilegale fără intervenția autorităților.

Romero a afirmat că, la nivel local, proprietatea era cunoscută sub denumirea de „playboy ranch” și că „nu există nicio evidență a unei percheziții federale” la Zorro Ranch, inclusiv în legătură cu acuzații datând încă din 1996.

Avocații care au reprezentat supraviețuitori ai lui Epstein au salutat decizia legislativului. Avocata Sigrid McCawley a declarat:

„Multe dintre supraviețuitoare au avut experiențe în New Mexico și, așa cum am aflat, au existat politicieni locali și alte persoane care știau ce se întâmpla în New Mexico”.

McCawley a menționat-o pe Virginia Giuffre, decedată între timp, afirmând că aceasta ar fi fost abuzată „de multe ori” la Zorro Ranch.

Potrivit documentelor făcute publice de Departamentul Justiției al SUA, Epstein ar fi avut legături cu doi foști guvernatori democrați și cu un procuror general din New Mexico.

De-a lungul anilor, Epstein a contribuit financiar la campanii politice ale unor democrați din stat, inclusiv ale fostului guvernator Bill Richardson și ale lui Gary King, fost procuror general statal.

Când donațiile au fost relatate în presă, cei vizați au anunțat că vor returna sumele sau le vor dona în scopuri caritabile.

Un set de e-mailuri indică faptul că Gary King ar fi zburat cu un avion închiriat de Epstein în timpul campaniei pentru funcția de guvernator din 2014. Nu a existat un răspuns public la solicitările recente de comentarii.

Într-o depoziție desecretizată din 2016, Virginia Giuffre a susținut că Ghislaine Maxwell, asociată apropiată a lui Epstein, i-ar fi cerut să îi ofere un „masaj” lui Bill Richardson la ranch. În memoriile sale, Giuffre a explicat că termenul „masaj” era folosit ca eufemism pentru un contact sexual. Reprezentanții lui Richardson au calificat anterior acuzațiile drept „complet false”.

Fostul procuror general al New Mexico, Hector Balderas, a inițiat o investigație în 2019, suspendată ulterior la solicitarea procurorilor federali pentru a evita „anchete paralele”.

Actualul procuror general, Raul Torrez, a desemnat un agent special pentru a analiza eventualele informații care vor rezulta din activitatea comisiei, potrivit purtătorului de cuvânt Lauren Rodriguez.

Departamentul Federal de Investigații (FBI) a refuzat să comenteze asupra noii inițiative.

Un comitet legislativ a respins un proiect separat care ar fi extins termenul de prescripție pentru agresiunile sexuale asupra minorilor, măsură ce ar fi permis intentarea unor acțiuni civile suplimentare.

Reprezentanta Marianna Anaya, coautoare a propunerii, a declarat că au existat îngrijorări privind creșterea costurilor de asigurare pentru instituțiile publice.

Epstein a cumpărat Zorro Ranch în 1993 de la fostul guvernator al New Mexico, Bruce King. După decesul lui Epstein, proprietatea a fost scoasă la vânzare în 2021, fiind evaluată atunci la 27,5 milioane de dolari.

În 2023, domeniul a fost achiziționat de San Rafael Ranch LLC. Investigațiile jurnalistice ale publicației The Santa Fe New Mexican au identificat ulterior entitatea ca fiind asociată cu omul de afaceri și politicianul texan Don Huffines.

Pentru anul fiscal 2023, proprietatea a fost evaluată la 21,1 milioane de dolari în scopuri fiscale, ulterior reevaluată la 13,4 milioane de dolari de către autoritățile locale. În 2024, adresa a fost modificată din 49 Zorro Ranch Road în 49 Rancho San Rafael Road.

Un purtător de cuvânt al campaniei lui Don Huffines, candidat republican pentru funcția de comptroller al Texasului, a declarat: „La patru ani după moartea domnului Epstein, familia Huffines a cumpărat proprietatea din New Mexico listată la licitație publică, ale cărei venituri au beneficiat victimelor”.

Declarația a precizat că familia nu vizitase anterior locația.

Potrivit relatărilor din presă, Huffines s-a declarat dispus să coopereze cu orice investigație a autorităților.

Consultantul în investiții Joshua Ramo a afirmat că a vizitat o singură dată Zorro Ranch, în 2014, pentru un prânz la care au participat profesori de la MIT și Harvard. Ramo a declarat:

„M-am bazat pe diligența instituțiilor implicate, presupunând că prezența sa indica faptul că fusese verificat corespunzător”.

Acesta a adăugat: „Simt o profundă tristețe pentru supraviețuitorii crimelor sale”.

E-mailuri publicate arată că Epstein l-ar fi contactat pe Ramo în 2015, sugerând o întâlnire la Santa Fe. Ramo a spus că nu își amintește comentariul atribuit în corespondență.

În documentarul „Surviving Jeffrey Epstein”, terapeuta de masaj Rachel Benavidez a susținut că a fost abuzată sexual după ce a fost angajată să lucreze la ranch. Alte supraviețuitoare au descris experiențe similare în depoziții și interviuri publice.

Managerul ranch-ului, Brice Gordon, a declarat FBI în 2007 că Epstein aducea oaspeți și „masoare” la proprietate și că ar fi angajat terapeuți locali. Reprezentanții spa-ului Ten Thousand Waves din Santa Fe au negat că ar fi furnizat sau recomandat personal către Zorro Ranch.

Reprezentanta Andrea Romero a explicat într-un interviu acordat KOB 4: „Ceea ce vom încerca să facem este să consemnăm totul în perioada în care el a fost aici”.

Romero a adăugat că audierile vizează clarificarea acuzațiilor de trafic și abuz sexual formulate de presupuse victime în New Mexico.

Prin competențele de citare și mandatul extins, comisia ar putea solicita documente și mărturii relevante pentru stabilirea faptelor.

Legislatorii au declarat că obiectivul principal este documentarea și înțelegerea evenimentelor, precum și evaluarea cadrului legislativ existent.

Raportul final al comisiei ar putea include recomandări privind modificări legislative sau sesizări către instituțiile judiciare competente.