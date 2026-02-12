Documentele Epstein dezvăluie legături cu un fost oficial rus apropiat de FSB și contacte cu miliardari americani

Documente făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite arată că Jeffrey Epstein a apelat la un fost oficial rus cu legături cu serviciile de informații pentru a obține informații despre o femeie pe care o acuza că încearcă să șantajeze oameni de afaceri influenți din New York. Informațiile apar în cel mai recent set de documente cunoscute sub numele de „Epstein files”.

Potrivit documentelor, Epstein a luat legătura în 2015 cu Serghei Belîakov, fost adjunct al ministrului rus al dezvoltării economice, pentru a cere sprijin într-un caz pe care îl descria drept o tentativă de extorcare.

Într-un e-mail trimis în iulie 2015, Jeffrey Epstein scria:

„Am nevoie de o favoare”, descriind o presupusă încercare de șantaj din partea unei femei din Rusia care ar fi ajuns la hotelul Four Seasons din New York cu o săptămână înainte.

Epstein a explicat că situația era „rea pentru afacerile tuturor celor implicați” și a cerut „sugestii”.

Serghei Belîakov, absolvent al Academiei FSB — instituție de formare a personalului din serviciile de informații ruse — i-a răspuns lui Epstein că are nevoie de timp pentru a obține date despre femeie.

El a scris că va încerca să „obțină informații despre ea” și că urma să se întâlnească cu o persoană care o cunoștea.

Câteva zile mai târziu, Belîakov i-a trimis lui Epstein o scurtă descriere a trecutului femeii și a activității sale, despre care susținea că ar fi implicat servicii de escortă.

„Nu are pe nimeni în spate”, a scris Belîakov, adăugând că aceasta ar avea „fără protecție din partea cuiva influent”.

El a sugerat că problemele de afaceri ar fi determinat-o să recurgă la șantaj și că refuzul accesului în Statele Unite ar putea reprezenta o amenințare reală pentru activitatea ei.

Documentele arată că relația dintre cei doi nu s-a limitat la acest episod. Belîakov ar fi apelat la Epstein pentru a obține acces la personalități influente din mediul economic american.

După o întâlnire din mai 2014, Belîakov i-a scris lui Epstein că nu cunoaște multe persoane care să îi poată oferi „noi orizonturi și perspective”.

„Și aștept cu nerăbdare următoarea întâlnire cu tine”, i-a transmis el.

În iulie 2015, fostul oficial rus i-a cerut ajutorul pentru organizarea unor întâlniri cu investitorul american Peter Thiel și cu omul de afaceri Thomas Pritzker.

După o introducere realizată de Epstein, Peter Thiel i-a scris lui Belîakov:

„Sergey — anunță-mă când ești în San Francisco și ar fi bine să găsim un moment să ne întâlnim.”

La scurt timp, Belîakov i-a scris lui Epstein că întâlnirile cu Thiel și Pritzker au fost „foarte utile” și că a fost surprins de cunoștințele lor despre economia rusă.

„Apropo, am fost surprins că aveau foarte multe informații despre economia rusă și despre modul în care văd societatea noastră”, a spus el, adăugând că speră să îi revadă la Moscova.

Jeffrey Epstein, care a murit în 2019 în timp ce se afla în detenție preventivă în Statele Unite, a fost de-a lungul timpului subiectul numeroaselor speculații privind posibile legături cu agenții de informații din mai multe țări.

Documentele indică și relații apropiate cu fostul premier israelian Ehud Barak, cu care Epstein ar fi explorat mai multe proiecte de afaceri și ar fi menținut corespondență personală.

Un fost consilier al lui Barak, Yoni Koren, ofițer de informații militare israeliene, ar fi locuit perioade îndelungate în proprietățile lui Epstein în timpul tratamentului pentru cancer în Statele Unite.

Documentele mai arată că Epstein ar fi încercat să faciliteze contacte cu lideri politici ruși, inclusiv cu președintele Vladimir Putin și cu ministrul de externe Serghei Lavrov.

Într-un e-mail din 2018 adresat fostului premier norvegian Thorbjorn Jagland, Epstein scria:

„Cred că poți transmite ideea unei întâlniri cu Putin sau Lavrov”

Jagland ar fi răspuns că va sugera ideea unui asistent al lui Lavrov. Nu există însă dovezi că aceste întâlniri ar fi avut loc.

