Industria morții în era AI: cum sunt redesenate viețile soldaților ruși

O nouă afacere înflorește în Rusia, pe fondul pierderilor tot mai mari ale trupelor lui Putin în războiul din Ucraina: creatori de imagini cu ajutorul AI le iau familiilor îndurerate 133 de dolari pentru a genera imagini cu soldații morți, portretizați ca eroi, potrivit BBC.

Invazia Rusiei în Ucraina a creat un boom pe piața sordidă ce profită de moartea celor peste 325.000 de soldați ai Moscovei. Creatorii de imagini cu AI taxează familiile soldaților uciși pentru a le face fotografii și videoclipuri cu tematică militară, ascunzând moartea și distrugerea care au loc în Ucraina, pentru slujbele funerare.

Imaginile rudimentare prezintă imagini recreate cu AI ale soldaților zâmbind și salutându-i pe cei dragi, dar această aventură, care necesită puțin efort, poate duce și la imagini grotești cu soldați cărora le lipsesc membrele sau care apar cu fețe distorsionate.

Imaginile îi înfățișează adesea pe soldați ca fiind înălțați spre cer pe scări împodobite cu steaguri rusești sau ca niște fantome pe cer care își îmbrățișează familiile înainte de a deveni îngeri.

Altele recreează soldații dispăruți și îi arată fericiți într-o viziune idilică a frontului - departe de tranșeele săpate în Ucraina sfâșiată de război.

O astfel de imagine, creată de utilizatoarea online Katya Jin, a fost difuzată chiar și pe un panou publicitar digital din Moscova, înfățișând un soldat ucis întorcându-se la soția sa cu un buchet de flori.

Schema a stârnit reacții negative puternice în mediul online. Criticii i-au acuzat pe creatorii care percep taxe pentru un astfel de conținut bazat pe inteligență artificială că sunt escroci care profită de durerea familiilor soldaților morți.

O creatoare de imagini AI, Uliana Lebed, a declarat că poate câștiga între 2.000 și 2.600 de dolari pe lună realizând aceste fotografii și videoclipuri, ceea ce este de aproximativ două ori mai mult decât salariul mediu rusesc.

O persoană online a avertizat-o pe Lebed că karma ar putea veni în curând pentru ea, având în vedere că soțul ei este militar rus. „Ai grijă ca pierderea să nu-ți bată la ușă. Unele subiecte nu ar trebui atinse - dar tu doar voiai să faci bani”, a scris utilizatorul ca răspuns la una dintre postările promoționale ale Ulianei Lebed.

Imaginile stârnesc, de asemenea, indignare în Ucraina din cauza venerării ca eroi a soldaților care le invadează pământul și comit crime de război. „Ar trebui să vă fie rușine să le arătați «eroilor» voștri că vor să câștige bani ucigându-ne copiii”, a scris un ucrainean la una dintre postările care promovează afacerea.