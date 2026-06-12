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Un deputat rus recunoaște: Rusia se îndreaptă spre „haos și tulburări sociale”

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Un deputat rus recunoaște: Rusia se îndreaptă spre „haos și tulburări sociale”Parada militară Rusia 2024. Sursa foto: Q Magazine
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Din cuprinsul articolului

Rusia se află „în pragul unei explozii sociale” din cauza politicilor corupte ale actualului guvern și a războiului prelungit din Ucraina, a declarat deputatul din Duma de Stat Veaceslav Markaev, din partea Partidului Comunist al Federației Ruse, potrivit Moscow Times.

Rusia merge spre „haos și tulburări sociale”

„Abordând subiectul „operațiunii militare speciale”, pe care l-am evitat de mult timp, sunt obligat să recunosc: scandalurile de corupție sunt însoțite de pierderi continue ale populației celei mai active și reproductive din cauza unei conduceri ineficiente. Atacurile asupra orașelor noastre continuă, iar geografia lor se extinde”, a scris parlamentarul Markaev.

Potrivit acestuia, „administrația prezidențială declară că obiectivele denazificării și demilitarizării Ucrainei” nu se mai limitează la întreaga țară, ci doar la teritoriile ocupate.

Un deputat cere „plan public clar pentru oprirea «operațiunii militare speciale»”

În acest context, Veaceslav Markhaev a cerut autorităților să prezinte un „plan public clar pentru finalizarea «operațiunii militare speciale»”, avertizând că, în caz contrar, problemele interne nu vor face decât să escaladeze.

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„Dacă această situație persistă, tulburările sociale și haosul vor deveni mai probabile”, a remarcat el, adăugând că „toată responsabilitatea pentru aceasta va reveni guvernului”.

Markaev a criticat, de asemenea, politica economică a guvernului. El a menționat că tarifele la utilități au crescut cu 366% în ultimii 25 de ani, în timp ce infrastructura de utilități continuă să se deterioreze.

Deputatul a menționat că mulți locuitori, în special pensionarii, sunt nevoiți să cheltuiască o parte semnificativă din veniturile lor pe facturi la utilități.

De asemenea, a remarcat creșterea numărului de miliardari ruși pe fondul scandalurilor de corupție și al arestărilor oficialilor.

veaceslav markaev

Veaceslav Markaev / sursa foto: telegram

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Markaev consideră că acest lucru indică faptul că echipa care a condus Rusia timp de un sfert de secol „a pierdut contactul cu nevoile oamenilor”.

„Ce ar face un inamic extern dacă ar invada Rusia? Ar însuși resurse, ar jefui industria, ar majora tarifele și și-ar construi conace. Dar invazia nu a avut loc - guvernul a gestionat-o singur, mai eficient decât orice agresor”, a concluzionat Markhaev.

Războiul din Ucraina a depășit deja Primul Război Mondial ca durată.

Rusia a pierdut 1,2 milioane de soldați doar anul acesta

Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), cu sediul la Washington, la începutul anului 2026, trupele ruse au pierdut 1,2 milioane de soldați pe câmpul de luptă, inclusiv până la 325.000 de morți.

În acest context, Rusia continuă să aloce sume record de fonduri nevoilor militare: bugetul pe 2026 alocă 12,9 trilioane de ruble pentru aceste scopuri, sau aproape 30% din totalul cheltuielilor federale.

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