Legăturile lui Jeffrey Epstein cu Putin. Fete din Rusia, folosite în cea mai mare capcană a KGB-ului

Investigații recente scot la iveală conexiuni controversate între Jeffrey Epstein și Vladimir Putin. Potrivit unor surse anonime, finanțatorul acuzat de abuz sexual asupra minorilor ar fi folosit tinere din Rusia în ceea ce ar fi fost „cea mai mare capcană din lume”, cu implicarea serviciilor secrete ruse, informează The Sun.

Oficialii serviciilor americane de securitate susțin că Jeffrey Epstein ar fi întreținut legături de lungă durată cu rețelele de crimă organizată din Rusia, inclusiv cu persoane care ar fi putut folosi aceste conexiuni pentru a-l șantaja. Această legătură ar putea explica atât interesul său pentru „rusoaice”, cât și frecvența cu care le-ar fi adus în Occident.

O sursă citată de Daily Mail a descris situația astfel: „Aveți aici figuri precum prințul Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton, toți aflați în poziții vulnerabile pe o insulă dotată cu tehnologie. Este cea mai mare operațiune de colectare a informațiilor compromițătoare din lume. Americanii se ocupă de asta de ani buni, însă noi am fost mai neliniștiți, probabil din cauza implicării familiei regale”.

Aceste dezvăluiri vin pe fondul publicării de către Departamentul de Justiție a milioane de documente legate de infracțiunile sexuale comise de Epstein. Printre acestea se află peste 1.000 de pagini care îl menționează președintele rus și aproape 10.000 referitoare la Moscova. Un e-mail trimis lui Epstein pe 11 septembrie 2011, de la un expeditor anonim, sugerează discuții despre o posibilă „întâlnire cu Putin” în timpul uneia dintre viitoarele sale călătorii în Rusia.

Mai exact, un mesaj misterios adresat lui Jeffrey Epstein sugerează că acesta plănuia o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin. Conform textului, interlocutorul îi menționa lui Epstein:

„Am vorbit cu Igor. A spus că ultima dată când ai fost în Palm Beach, i-ai spus că ai o întâlnire cu Putin pe 16 septembrie și că ar putea să-și rezerve biletul spre Rusia pentru a ajunge cu câteva zile înaintea ta”, se arată în mesaj.

Se pare că Epstein avea în plan să organizeze această întâlnire cu Putin la câțiva ani după evenimentele inițiale. Într-un e-mail din 2014, antreprenorul japonez Joi Ito îi scria lui Epstein:

„Hei Jeffrey, nu am reușit să-l conving pe Reid să-și schimbe programul pentru a merge să se întâlnească cu Putin și cu tine.” Se crede că „Reid” la care se referă Ito este Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn.

Documente recente scot la lumină corespondența lui Jeffrey Epstein care arată contacte directe cu oficiali ruși și implicații legate de Donald Trump. Într-un e-mail din noiembrie 2010, Epstein întreba dacă este nevoie de viză pentru Rusia, adăugând: „Am un prieten de-al lui Putin, ar trebui să-l întreb?”, în contextul planificării călătoriei.

Alte mesaje indică faptul că Epstein susținea că ar putea furniza Kremlinului informații valoroase despre Trump, înaintea summitului din 2018 dintre președintele american și omologul său rus.

Într-un schimb de mesaje cu Thorbjorn Jagland, pe atunci secretar general al Consiliului Europei, Epstein i-a sugerat să-i transmită lui Putin că Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, „ar putea obține informații de la el”.

El i-a mai spus lui Jagland că Trump „trebuie să fie văzut pentru a obține ceva”, iar diplomatul a răspuns că va contacta un asistent al lui Lavrov pentru a transmite mesajul.

Epstein l-a notificat, în aceeași perioadă, și pe Steve Bannon, aliatul lui Trump, despre întâlnirea planificată între Jagland și oficialii ruși, demonstrând un efort concertat de a facilita legături între cercurile sale și liderul de la Kremlin.