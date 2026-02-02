Trump: Documentele din dosarul Epstein mă exonerează complet

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că ia în calcul inițierea unor acțiuni legale împotriva scriitorului Michael Wolff și a succesiunii lui Jeffrey Epstein, după publicarea a peste trei milioane de documente și e-mailuri asociate acestuia din urmă, potrivit Fox News.

Documentele au fost făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA și, potrivit declarațiilor lui Trump, nu indică existența vreunui comportament ilegal sau nepotrivit din partea sa.

Sâmbătă, în timpul unui zbor cu Air Force One către Palm Beach, Florida, Donald Trump a răspuns întrebărilor jurnaliștilor referitoare la documentele făcute publice vineri. Președintele a susținut că informațiile apărute ar demonstra contrariul acuzațiilor vehiculate anterior în spațiul public.

„Părea că acest individ, Wolff, care se prezintă ca scriitor, conspira cu Epstein pentru a-mi face rău”, a declarat Trump. „Nu am văzut personal documentele, dar mi s-a spus de persoane foarte importante că nu doar că mă exonerează complet, ci arată exact opusul a ceea ce sperau unii, inclusiv stânga radicală.”

Trump a afirmat că documentele ar sugera o colaborare între Wolff și Epstein cu scopul de a-i provoca prejudicii politice, precizând că această situație ar putea duce la un proces în instanță.

Președintele american a subliniat că există „o probabilitate foarte mare” să intenteze un proces împotriva lui Michael Wolff și a succesiunii lui Jeffrey Epstein. „Conspira cu Wolff pentru a-mi face rău politic. Asta nu este comportamentul unui prieten”, a spus Trump.

Declarațiile vin în contextul în care Departamentul de Justiție a publicat un volum extins de documente, inclusiv corespondență electronică, ca parte a eforturilor de transparență privind anchetele legate de Epstein.

Potrivit informațiilor analizate de Fox News Digital, unul dintre e-mailurile trimise în martie 2016 de Michael Wolff către Jeffrey Epstein face referire la necesitatea construirii unei „narațiuni alternative” în urma apariției cărții lui James Patterson, „Filthy Rich: A Powerful Billionaire, the Sex Scandal that Undid Him, and All the Justice that Money Can Buy”.

„Ai nevoie de o narațiune alternativă imediată la această carte”, a scris Wolff. „Cred că Trump oferă o oportunitate ideală. Este o șansă de a muta povestea asupra altcuiva, permițându-ți în același timp să-ți construiești propria versiune.”

În același mesaj, Wolff adaugă: „Devenind anti-Trump, capeți un anumit tip de acoperire politică, pe care în mod clar nu o ai în acest moment.”

Un alt e-mail, datat februarie 2016 și publicat anterior, arată că Wolff îi sugera lui Epstein că acesta ar putea deveni „glonțul” care să pună capăt campaniei prezidențiale a lui Trump din 2016.

Publicarea documentelor a generat și reacții politice. Liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a acuzat administrația Trump de o posibilă „mușamalizare” în gestionarea dosarelor Epstein, acuzație respinsă de oficialii Departamentului de Justiție.

Adjunctul procurorului general, Todd Blanche, a declarat vineri pentru Fox News Digital că analiza documentelor nu relevă fapte incriminatoare la adresa președintelui.

„În niciuna dintre aceste comunicări, chiar și atunci când făcea eforturi să-l discrediteze pe președintele Trump, Epstein nu a sugerat că acesta ar fi comis vreo faptă penală sau că ar fi avut contacte nepotrivite cu vreuna dintre victimele sale”, a precizat Blanche.