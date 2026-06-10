România continuă să se confrunte cu un declin demografic accelerat. Datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că în aprilie 2026 s-au născut mai puțini copii față de aceeași lună a anului trecut, decesele au crescut, iar sporul natural a rămas puternic negativ.

În aprilie 2026, sporul natural s-a menținut negativ, la minus 8.758 de persoane, față de minus 7.945 în aprilie 2025. Cu alte cuvinte, numărul deceselor înregistrate a fost de 1,8 ori mai mare decât cel al născuților-vii, o diferență care adâncește criza demografică a țării.

În aprilie 2026 s-au înregistrat certificate de naștere pentru 10.655 de copii, în scădere cu 726, adică minus 6,4%, față de aprilie 2025, și cu 27 mai puțin față de martie 2026.

Numărul certificatelor de deces înregistrate în aprilie 2026 a fost de 19.413, dintre care 10.023 pentru persoane de sex masculin și 9.390 pentru persoane de sex feminin. Față de aprilie 2025, numărul deceselor a crescut cu 87, reprezentând o creștere de 0,5%.

Față de luna precedentă, martie 2026, numărul deceselor a scăzut cu 1.353, o scădere de 6,5%. Îngrijorător este și numărul deceselor în rândul copiilor sub un an: 61 în aprilie 2026, cu două mai mult față de martie 2026 și cu patru mai mult față de aprilie 2025.

Cele mai multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor în vârstă. În aprilie 2026, 42% din totalul deceselor, adică 8.154, au fost înregistrate la persoane de 80 de ani și peste. Grupele de vârstă 70-79 de ani și 60-69 de ani au concentrat 28%, respectiv 16% din total.

La polul opus, cele mai puține decese s-au înregistrat la grupele de vârstă 5-19 ani (45 de decese), 0-4 ani (81 de decese) și 20-29 de ani (84 de decese).

În aprilie 2026, decesele s-au distribuit aproape egal între mediul urban și cel rural: 9.706 în orașe față de 9.707 în sate. Față de aprilie 2025, numărul deceselor a crescut cu 1,8% în urban și a scăzut cu 0,9% în rural.

Luna aprilie 2026 a adus și 6.693 de căsătorii înregistrate la oficiile de stare civilă. În același interval, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive sau prin acordul soților a fost de 2.194.în cazul persoanelor de sex feminin), arată INS.