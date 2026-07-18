Doi americani din statul Dakota de Nord au descoperit, în urma unor teste ADN efectuate în urmă cu doi ani, că au fost schimbați la naștere în urmă cu 38 de ani. Kyle Bylin și Jeremy Morrison au deschis acum un proces împotriva spitalului unde s-au născut, susținând că eroarea le-a schimbat complet viața, potrivit unei anchete realizate de Associated Press.

Cei doi s-au născut pe 26 ianuarie 1988, la Unity Medical Center din Grafton, statul Dakota de Nord, și, conform acțiunii depuse în instanță, au fost singurii copii veniți pe lume în acea zi în spital.

Din motive care încă nu au fost clarificate, bebelușii au plecat acasă cu familiile greșite și au fost crescuți timp de aproape patru decenii fără să știe adevărul.

Povestea a ieșit la iveală atunci când Kyle Bylin a primit cadou un test ADN pentru genealogie și a decis să îl folosească. Rezultatele l-au conectat cu o mătușă biologică pe care nu o cunoștea.

În urma investigațiilor familiale, Jeremy Morrison a efectuat și el un test ADN, iar rezultatele au confirmat că cei doi fuseseră schimbați la naștere.

Kyle Bylin a declarat pentru Associated Press că nu și-ar fi imaginat niciodată că explicația va fi una atât de dramatică.

„Atunci pur și simplu am rămas fără cuvinte. Nu ne-am fi imaginat niciodată că a fost vorba despre o încurcătură la naștere”, a spus acesta. La rândul său, Jeremy Morrison a povestit că a început să creadă că ceva nu este în regulă în momentul în care a văzut fotografia fratelui lui Kyle și a observat asemănarea izbitoare dintre ei.

Descoperirea a produs un șoc emoțional pentru toate persoanele implicate. Deși cei doi bărbați spun că își iubesc familiile care i-au crescut și nu își contestă legăturile construite în decursul vieții, întâlnirea cu rudele biologice a ridicat numeroase întrebări despre identitate și despre viața pe care ar fi putut-o avea.

Evelyn Newton, femeia care l-a crescut pe Kyle Bylin, a declarat pentru Associated Press că îl consideră în continuare fiul ei, însă simte că i-au fost răpiți zeci de ani petrecuți alături de copilul biologic.

Ea a afirmat că nu pot fi recuperate momente precum primii pași, adolescența, căsătoria sau alte etape importante din viața unui copil.

Unity Medical Center nu contestă faptul că cei doi bărbați au fost despărțiți de părinții biologici la un moment dat. Totuși, conducerea spitalului afirmă că nu există dovezi care să arate că personalul medical este responsabil pentru eroare.

Instituția susține că încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat, însă dosarele medicale din acea perioadă nu mai există, iar membrii personalului care lucrau în 1988 nu mai sunt disponibili pentru clarificări.

În proces, reclamanții acuză spitalul de neglijență și solicită despăgubiri pentru prejudiciul emoțional suferit de ei și de familiile lor. Cazul urmează să fie analizat de instanță.

Specialiștii citați de Associated Press arată că astfel de situații sunt extrem de rare în prezent, deoarece spitalele folosesc sisteme electronice de identificare și verificare a nou-născuților.

În schimb, popularizarea testelor ADN pentru genealogie a dus în ultimii ani la descoperirea unor cazuri vechi de copii schimbați la naștere, adopții necunoscute sau alte erori care au rămas ascunse zeci de ani.