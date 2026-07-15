Toate cele 13 victime ale incendiului devastator izbucnit la Los Gallardos, în Andaluzia, au fost identificate de autoritățile spaniole. Rezultatele autopsiilor și ale analizelor ADN arată că 12 dintre persoanele decedate erau cetățeni străini, iar una era din Spania, potrivit anunțului făcut de autorități. Flăcările s-au extins cu viteză și au distrus mii de hectare de vegetație, potrivit AFP.

Reprezentanții instituției responsabile cu identificarea victimelor (CID) au anunțat că procesul de identificare s-a încheiat marți.

„În această (marţi) după-amiază s-a încheiat identificarea tuturor victimelor incendiului de la Los Gallardos. Dintre cele 13 persoane, una la spital, şapte sunt originare din Regatul Unit, trei din Belgia, una din Franţa, alta din Statele Unite şi un cetăţean spaniol” au anunțat aceștia.

Ultimele victime identificate au fost doi cetățeni britanici și o americancă. Cele 13 victime sunt opt femei și cinci bărbați, toate persoane adulte.

Din cauza intensității flăcărilor, echipele de intervenție au descoperit 12 corpuri complet carbonizate la locul tragediei, iar identificarea lor a fost posibilă doar prin comparații genetice.

Medicii legiști au colaborat cu familiile victimelor și cu serviciile consulare ale statelor de origine pentru prelevarea probelor ADN necesare confirmării identității.

Cea de-a 13-a victimă a murit ulterior la spital, în urma rănilor suferite.

Ancheta preliminară arată că incendiul a fost provocat de prăbușirea unui cablu electric peste un drum. În condițiile unui val de căldură extremă care afectează Spania, focul s-a propagat cu o viteză estimată la aproximativ 100 de metri pe minut.

Flăcările au mistuit aproximativ 7.000 de hectare de pădure și vegetație într-o zonă aflată în apropierea Mării Mediterane, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de temperaturile ridicate și de condițiile meteorologice.

Locuitorii evacuați au primit permisiunea să revină în locuințe începând de duminică.

În ultimii ani, Spania s-a confruntat cu valuri de căldură tot mai intense și mai persistente, însoțite frecvent de temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius. Aceste condiții favorizează izbucnirea și răspândirea rapidă a incendiilor de vegetație.

Potrivit Sistemului European de Informații despre Incendiile de Pădure (EFFIS), în 2025 flăcările au distrus peste 393.000 de hectare de teren în Spania, cel mai ridicat nivel înregistrat în istoria recentă a țării.