Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 23 sunt date dispărute în urma incendiului de vegetație izbucnit în provincia Almería, din sudul Spaniei. Autoritățile spun că este unul dintre cele mai grave incendii de pădure înregistrate vreodată în țară, iar bilanțul victimelor ar putea crește.

Incendiul s-a extins cu o viteză extrem de mare în zona împădurită din apropierea localității Los Gallardos, fiind alimentat de vântul puternic. Echipele de intervenție continuă căutările persoanelor dispărute, în timp ce pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor, potrivit Reuters.

Potrivit șefului serviciului de urgență din Andaluzia, Antonio Sanz, majoritatea victimelor au murit în timp ce încercau să părăsească zona afectată.

Autoritățile au precizat că mai multe persoane au ignorat recomandările de a rămâne în locurile indicate de echipele de intervenție și au încercat să se evacueze pe cont propriu.

Patru persoane, despre care se presupune că erau cetățeni britanici, au fost găsite carbonizate într-un autoturism. Alte opt victime au abandonat mașinile și au încercat să fugă pe jos, însă au fost surprinse de incendiu pe un traseu care nu făcea parte din planul oficial de evacuare.

Din cauza stării în care au fost găsite trupurile, identificarea victimelor se va face prin teste ADN.

Autoritățile continuă operațiunile de căutare, iar printre persoanele dispărute s-ar afla și mai mulți turiști aflați pe trasee montane.

Președintele regiunii Andaluzia, Juan Manuel Moreno, a declarat că echipele de salvare au descoperit mai multe bețe de drumeție în zona afectată, ceea ce indică faptul că mai mulți excursioniști ar fi fost surprinși de incendiu.

„Focul s-a răspândit ca praful de pușcă”, a declarat Juan Manuel Moreno, care a descris incendiul drept „unul dintre cele mai rapide și mai complexe” cu care s-a confruntat regiunea.

Meteorologii avertizează că rafalele de vânt prognozate pentru următoarele ore ar putea îngreuna și mai mult intervenția pompierilor.

Primele informații indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un cablu electric rupt, care ar fi căzut într-un șanț de lângă un drum.

Potrivit autorităților regionale, flăcările s-au propagat pe aproximativ 15 kilometri în numai două ore.

Compania de utilități Endesa contestă însă această ipoteză și susține că respectivul cablu nu era sub tensiune în momentul producerii incendiului.

Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma anchetei.

Pe măsură ce autoritățile încearcă să identifice victimele și să găsească persoanele dispărute, rude din mai multe țări au lansat apeluri pe rețelele sociale. O femeie din Irlanda a anunțat că fiica sa, care călătorea împreună cu câinele într-un autoturism Ford Fiesta roșu, este de negăsit.

Din Statele Unite, un alt bărbat a transmis că fratele său făcea parte dintr-un grup de zece persoane care au încercat să se refugieze printr-o vale.

Autoritățile avertizează că sezonul incendiilor de vegetație a început mai devreme decât în mod obișnuit, pe fondul valurilor succesive de căldură și al secetei.

Potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere, aproximativ 57.000 de hectare au ars deja în Spania în acest an, reprezentând aproape 40% din suprafața totală afectată de incendii la nivelul Uniunii Europene.

Liderul Andaluziei a avertizat că precipitațiile abundente din timpul iernii au favorizat dezvoltarea vegetației, care s-a uscat rapid și a devenit un combustibil ideal pentru propagarea incendiilor. „Mai avem încă o vară lungă în față”, a avertizat Juan Manuel Moreno.

Premierul Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiilor victimelor și și-a exprimat „imensa tristețe” față de tragedia produsă în sudul Spaniei.