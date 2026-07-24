Incendii puternice în Spania. Avertizarea MAE pentru români

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Spania sau care intenționează să ajungă în această țară, după ce autoritățile spaniole au declarat o situație de urgență de interes național din cauza incendiilor forestiere. Cel puțin 19.000 de persoane au fost evacuate sau au rămas izolate vineri în regiunea Madrid, unde incendiile au distrus aproximativ 6.000 de hectare și cel puțin 43 de locuințe. Isabel Díaz Ayuso, președinta regiunii, a declarat că autoritățile se confruntă cu „cel mai grav incendiu din istorie” în această zonă, în timp ce două dintre focare sunt aproape să fuzioneze.

Președinta regiunii Madrid s-a deplasat la un centru de coordonare a operațiunilor de salvare, de unde a prezentat situația incendiilor și măsurile luate de autorități.

„N-am mai trăit niciodată ceva asemănător”, a adăugat ea pe când se afla la un centru de coordonare a operaţiunilor de salvare la faţa locului, subliniind că „prioritatea momentului este de a salva vieţi”.

Autoritățile monitorizau aproximativ 1.200 de persoane în vârstă, în condițiile în care patru localități erau deja evacuate sau urmau să fie evacuate. Este vorba despre Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey și Colmenar de Arroyo. Alte trei localități au fost izolate pentru a limita riscurile și pentru a permite intervenția echipelor de salvare.

„Am plasat în izolare (loclităţile) Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias şi Pelayos de la Presa”, a adăugat Isabel Díaz Ayuso, în timp ce patru axe rutiere rămân „blocate”. Până vineri, autoritățile nu înregistraseră niciun deces provocat de incendii.

MAE le recomandă cetățenilor români să nu se deplaseze în zonele în care sunt incendii active sau există un risc iminent de izbucnire a acestora. Românii trebuie să respecte instrucțiunile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile publicate de serviciile spaniole de urgență și protecție civilă.

Flăcările au produs însă pagube materiale importante. Cel puțin 43 de locuințe au fost „distruse”, potrivit informațiilor prezentate de președinta regiunii Madrid.

Isabel Díaz Ayuso a vorbit despre „o situaţie complet neobişnuită şi catastrofică”, care evoluează „foarte rapid”.

Incendiile au devastat deja aproximativ 6.000 de hectare, iar autoritățile încearcă să împiedice extinderea focului către alte zone locuite.

Forțe importante de intervenție au fost trimise pentru stingerea incendiului care amenință localitatea Aldea del Fresno.

„În fața incendiului declarat în apropiere de Aldea del Fresno, «18 unități de pompieri» sunt mobilizate, alături de membrii unei Unități militare de urgență”, au precizat serviciile de salvare, care au adăugat că mai multe drumuri rămân blocate din cauza flăcărilor.

Spania se confruntă cu mai multe incendii de vegetație, pe fondul temperaturilor ridicate și al condițiilor meteorologice extreme.

Cetățenii români aflați în Spania pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149, (+34) 685 440 159, (+34) 685 440 166 și (+34) 685 440 153.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

În situații dificile sau urgente, românii pot apela numerele de urgență ale oficiilor consulare, în funcție de zona în care se află:

Consulatul General al României la Madrid: +(34) 669 362 202;

Consulatul General al României la Barcelona: +(34) 661 547 853;

Consulatul General al României la Sevilla: +(34) 648 212 169;

Consulatul General al României la Bilbao: +(34) 608 956 278;

Consulatul General al României la Valencia: +(34) 677 842 467;

Consulatul României la Ciudad Real: +(34) 609 513 790;

Consulatul României la Zaragoza: +(34) 663 814 474;

Consulatul României la Almeria: +(34) 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice și a site-ului instituției. Românii care călătoresc în străinătate pot utiliza și aplicația „Călătorește informat”, unde sunt disponibile informații și recomandări de călătorie.