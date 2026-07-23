Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat rechemarea consulilor generali ai României de la Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, după ce Guvernul a aprobat deciziile propuse de instituție. Potrivit MAE, măsura a fost luată deoarece cele trei oficii consulare nu au fost operaționalizate, deși termenele stabilite au fost prelungite în repetate rânduri.

Executivul a aprobat rechemarea lui Florin Vodiță, consul general și șef al Consulatului General al României la Frankfurt pe Main, a lui Remus-Constantin Mărășescu, consul general și șef al Consulatului General al României la Nantes, precum și a lui Florin Tudorie, consul general și șef al Consulatului General al României la Sao Paolo.

„În şedinţa de guvern de joi, 23 iulie 2026, a fost aprobată rechemarea consulului general al României la Sao Paolo (Republica Federativă a Braziliei), a consulului general la Nantes (Republica Franceză), şi a consulului general la Frankfurt pe Main (Republica Federală a Germaniei)”, spun reprezentanții MAE.

Cei trei consuli au fost numiți în iulie 2024 și aveau ca principală misiune deschiderea unor noi consulate generale ale României.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, procesul de identificare și amenajare a sediilor pentru oficiile consulare din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main nu a fost finalizat, iar acestea nu au devenit operaționale nici în 2024, nici în 2025 și nici după prelungirea termenelor stabilite.

Ministerul arată că niciunul dintre obiectivele asumate nu a fost îndeplinit în intervalele convenite.

Propunerile de rechemare au fost inițiate de Ministerul Afacerilor Externe, au primit aprobarea premierului Ilie Bolojan și au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 23 iulie.

Potrivit deciziilor adoptate, termenul de revenire în țară pentru cei trei consuli este de cel mult 90 de zile.