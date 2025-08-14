Social

Spania solicită ajutorul Uniunii Europene pentru combaterea incendiilor violente

Spania a apelat miercuri la mecanismul de ajutor al Uniunii Europene pentru a face față unui val de incendii violente care au afectat mai multe regiuni ale țării.

Spania solicită ajutorul UE 

 Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a anunțat că „în această seară am oficializat cererea către UE și am solicitat un modul cu două avioane Canadair” specializate în stingerea incendiilor, potrivit declarațiilor făcute pentru radio Cadena Ser.

Cele mai afectate regiuni sunt Castilla y León și Galicia, situate în nord-vestul țării, unde flăcările au distrus mii de hectare de pădure și terenuri agricole.

Incendiile au provocat deja două decese și au obligat autoritățile să evacueze peste 8.000 de persoane din zonele de risc. În provincia Ourense din Galicia, pompierii se confruntă cu un incendiu de mari dimensiuni în Chandrexa de Queixa, pe care încă nu au reușit să-l stingă.

Situație gravă în Castilla y León

În regiunea Castilla y León, guvernul regional a anunțat spitalizarea a șapte persoane, dintre care patru în stare critică, din cauza arsurilor suferite în urma incendiilor. Printre aceștia se află un bărbat de 37 de ani cu arsuri pe 85% din corp, o femeie de 56 de ani cu arsuri pe jumătate din corp și doi bărbați de 64 și 36 de ani.

De asemenea, un voluntar de 35 de ani și-a pierdut viața în timp ce încerca să stingă focul. Pe fondul acestor tragedii, autoritățile au decis evacuarea preventivă a locuitorilor din provinciile Leon și Zamora pentru a evita alte pierderi.

„În această regiune, peste 8.000 de persoane au fost evacuate ca măsură de precauție”, a transmis guvernul regional. Regiunea găzduiește majoritatea celor aproximativ cincisprezece incendii mari care continuă să îngrijoreze pompierii.

Portugalia și condițiile meteorologice agravează criza incendiilor

Vecina Spaniei, Portugalia, se confruntă cu o situație similară, unde peste 2.200 de pompieri, sprijiniți de aproximativ douăzeci de aeronave, luptă împotriva a cinci incendii majore în regiunile nordice și centrale.

Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a avertizat că „vineri va fi o zi deosebit de îngrijorătoare” din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin temperaturi ridicate și rafale puternice de vânt, care favorizează răspândirea flăcărilor.

Din cauza incendiilor, circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și Galicia a fost întreruptă, fiind afectată infrastructura feroviară. Autoritățile portugheze au prelungit măsurile preventive împotriva incendiilor forestiere până vineri, sperând să limiteze pagubele provocate de acest val de căldură și incendii, scrie news.

