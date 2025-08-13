Economie O nouă taxă pentru români. Decizie de la Ministerul Finanțelor







O nouă taxă pentru români. Ministerul Finanțelor a anunțat o propunere care ar putea schimba modul în care românii comandă produse din afara Uniunii Europene.

Într-o conferință de presă susținută miercuri, ministrul Alexandru Nazare a declarat că instituția pe care o conduce vrea să introducă o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din țări extracomunitare.

Potrivit oficialului, măsura ar putea aduce la bugetul de stat aproximativ 1,3 miliarde de lei anual. Ideea vine în contextul în care volumul coletelor extracomunitare a explodat în ultimii ani.

„La nivel european, în doar patru ani, am ajuns de la un miliard la patru miliarde de colete sub 150 de euro. În România, creșterea a fost și mai spectaculoasă: de la 3.000-4.000 de colete pe zi, la peste 225.000 zilnic”, a subliniat Nazare.

Ministrul a argumentat că această avalanșă de livrări afectează direct aproximativ 40.000 de antreprenori români care vând online, concurând cu produse aduse din afara UE, deseori la prețuri mult mai mici.

Taxa propusă ar urma să fie percepută cu sprijinul companiilor de curierat, atât pentru coletele care intră direct în țară, cât și pentru cele care ajung prin hub-uri intermediare din alte state europene.

Nazare a atras atenția și asupra problemelor generate de importurile masive din afara Uniunii: de la impactul asupra mediului și presiunea pe infrastructura logistică, până la riscul crescut de contrafaceri. „Gestionarea unui număr atât de mare de colete face verificarea lor mult mai dificilă. Resursele statului în acest sens sunt limitate”, a explicat ministrul.

În același timp, șeful Finanțelor a transmis un mesaj companiilor internaționale: dacă își stabilesc centre logistice în România, nu vor fi nevoite să achite această taxă. „Îi încurajăm pe cei care doresc să facă afaceri aici să își deschidă hub-uri logistice în România”, a adăugat el.