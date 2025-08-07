Economie Datorii restante la bugetul de stat. Un record alarmant: Peste 76 miliarde lei







Datoriile restante la bugetul de stat au atins un nou maxim în trimestrul al doilea din 2025, depășind pragul de 76 de miliarde de lei, potrivit unei analize recente realizate de platforma RisCo.ro. Peste 42.000 de firme din România nu și-au putut respecta obligațiile fiscale, evidențiind o criză tot mai adâncă în mediul economic național. RisCo avertizează asupra unui comportament financiar precar, alimentat de instabilitatea legislativă și provocările economice constante.

În analiza sa, RisCo.ro semnalează că datoriile restante la bugetul de stat sunt distribuite inegal la nivel național, cu un accent îngrijorător asupra Capitalei. În București, 16.931 de firme au acumulat restanțe de peste 30 de miliarde de lei doar în T2 2025. Acest volum impresionant de datorii reflectă o instabilitate economică acută în cea mai activă zonă economică a țării.

În Ilfov și Constanța, situația nu este semnificativ mai bună. Ilfovul înregistrează 3.775 de firme cu datorii cumulate de peste 6,2 miliarde lei, iar în Constanța 1.866 de firme contribuie la o restanță de peste 3,4 miliarde lei. Potrivit analiștilor RisCo, aceste date sunt relevante nu doar ca indicatori ai slăbiciunii sistemului fiscal, ci și ca semnale ale unei scăderi drastice a încrederii în piață și a capacității de gestionare financiară.

Sectorul construcțiilor se află pe primul loc în topul domeniilor cu cele mai mari datorii restante, cumulând o parte semnificativă din totalul de 76 miliarde lei. RisCo.ro notează că acest domeniu este totodată și cel mai vulnerabil la insolvențe: între august 2024 și iulie 2025, au fost deschise 775 de dosare de insolvență în construcțiile rezidențiale și nerezidențiale, o creștere de peste 70% față de anul anterior.

Pe lângă construcții, și industria chimică, energia, dar și comerțul cu ridicata de produse alimentare, băuturi și tutun se confruntă cu restanțe majore. Aceste domenii, esențiale pentru infrastructura economică, resimt acut efectele politicilor fiscale imprevizibile și ale blocajelor financiare din lanțurile comerciale.

Implicațiile pe termen mediu și lung ale creșterii accelerate a datoriilor restante la bugetul de stat sunt profunde. Pe lângă efectele directe asupra bugetului național, fenomenul afectează și relațiile dintre companii, reducând încrederea și capacitatea de colaborare în mediul de afaceri.

Analiștii RisCo.ro atrag atenția asupra riscului pe care îl reprezintă aceste datorii, recomandând antreprenorilor să integreze în strategiile lor instrumente de analiză financiară: verificări de bonitate, monitorizarea partenerilor și evaluarea fluxului de numerar.