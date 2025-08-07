Economie Ani de coșmar pentru românii care au ales ROBOR. Zdrobiți de creșterea năucitoare







ROBOR a devenit un coșmar în viețile a peste 190.000 de români. Care au apelat la credite ipotecare sau de consum. În ultimii patru ani, indicele în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobândă variabilă a explodat. Și i-a împovărat pe clienții băncilor.

Majoritatea dintre cei care au accesat credite au făcut-o pentru a-și cumpăra o locuință cu programul Prima Casă / Noua Casă. Nici acest an nu a fost și nu se întrevede a fi unul care să mai ia din presiunea financiară la acest capitol. Chiar dacă, în ultima vreme, ROBOR s-a mai relaxat puțin. E totuși vorba despre o scădere nesemnificativă. Mai întâi, la 6,76% pe an, de la 6,77%. Apoi, la 6,61% pe an, de la 6,64%.

La începutul lui 2025, indicele avea o valoare de 5,92%. Apoi a început să crească și a fost influențat de evenimentele politice - alegerile prezidențiale. După turul al 2-lea, a început să scadă de la 7,37% la 7,48%.

O comparație între iulie 2021 și iulie 2025 arată că ROBOR a crescut cu un procent de peste 69%. Pentru un credit în valoare de 200.000 de lei, pe o perioadă de 30 de ani, valoarea era în 2021, în primul trimestru, de 1.013 lei (ROBOR era 1,5%). Acum a ajuns la nivelul a 1.711 lei (6.70%).

Mai inspirați au fost românii care au mers pe mâna IRCC (indicele de referință pentru creditele de consumatorilor) - aproximativ 400.000 de cetățeni.

Creșterea, importantă, care s-a simțit în buzunar, nu a fost totuși la fel de înspăimântătoare ca cea a ROBOR-ului. Pentru un credit ipotecare de 200.000 de lei, ce se întindea pe o perioadă de 30 de ani, în primul trimestru al anului 2020, rata era de 1.124 de lei (2,41%). În luna iulie a acestui an ajunsese la nivelul de 1.545 de lei (5,55%).