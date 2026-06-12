Un articol publicat recent de o revista internationala aduce în atenție un nou studiu referitor la utilizarea produselor de vapat, iar concluziile sunt elocvente: modul de livrare a nicotinei prin intermediul țigărilor electronice joacă un rol important în reducerea expunerii la substanțele toxice provenite din țigări.

Totodată, adulții care au trecut la țigări electronice care conțin nicotină au avut o probabilitate semnificativ mai mare de a renunța la fumat decât cei care au folosit versiuni fără nicotină, potrivit cercetării.

Studiul, publicat în JAMA Network Open, a urmărit 104 persoane care fumau zilnic și doreau să renunțe. Participanții au fost împărțiți în două grupuri și au primit fie țigări electronice (denumite frecvent „vape-uri”) cu nicotină, fie fără nicotină. 69 de persoane au finalizat studiul, în numere aproximativ egale în grupul fără nicotină și în cel care a utilizat țigări electronice cu nicotină. Participanții care au primit țigări electronice cu nicotină au fost de 3 ori mai predispuși să renunțe la fumat în decurs de 6 săptămâni față de cei care au folosit țigări electronice fără nicotină. În afară de conținutul de nicotină, dispozitivele erau identice, iar participanții nu știau ce tip de dispozitiv au primit.

„Pentru persoanele care fumează și nu au reușit să renunțe folosind medicația aprobată, această cercetare sugerează că trecerea la o țigară electronică cu nicotină este asociată cu reduceri reale ale expunerii la substanțe toxice dăunătoare și poate susține renunțarea la fumat”, a declarat Jessica Yingst, profesor asociat de științe ale sănătății publice la Penn State College of Medicine și autor principal al studiului. „Acesta este un rezultat relevant pentru sănătatea publică.”

Articolul menționează că, în cadrul studiului, au fost colectate probe de urină și sânge de la participanți pentru a analiza biomarkeri asociați expunerii la substanțe toxice și cancerigene din fumul de tutun, constatând niveluri semnificativ mai scăzute în grupul care a utilizat țigările electronice cu nicotină. Cercetătorii au subliniat că studiul a analizat doar renunțarea pe termen scurt și au precizat că rezultatele nu trebuie interpretate ca sugerând că țigările electronice sunt, în vreun fel, benefice pentru nefumători.

Multe organizații majore de sănătate, inclusiv American Lung Association și Center for Disease Control, avertizează că țigările electronice expun în continuare utilizatorii la nicotină și alte substanțe chimice care pot fi dăunătoare. Există, de asemenea, îngrijorări că utilizarea țigărilor electronice de către copii și tineri poate duce la dependență de nicotină și, ulterior, la consumul de produse din tutun.

Nicotina este substanța care creează dependență în tutun și este prezentă și în alte produse concepute pentru a ajuta oamenii să renunțe la fumat, cum ar fi plasturii. Cercetătorii au menționat că dependența de fumat nu este determinată exclusiv de nicotină. Obiceiurile comportamentale, inclusiv gestul de a duce mâna la gură, inhalarea și ritualurile asociate fumatului pot contribui, de asemenea, la dificultatea renunțării pentru mulți fumători, se arată în articolul citat. Deoarece țigările electronice reproduc unele dintre aceste comportamente, cercetătorii sugerează că acestea pot ajuta unii adulți să facă tranziția de la fumat.

„Modul în care este livrată nicotina contează”, a spus Yingst. „Țigările electronice cu nicotină furnizează un nivel similar de nicotină ca o țigară obișnuită, satisfăcând nevoia și facilitând tranziția, dar expunerea totală la substanțe chimice toxice a scăzut substanțial.”

În România, Asociația consumatorilor de produse alternative cu nicotină (ACPAN) a marcat pe 30 mai World Vape Day, subliniind că ”pentru mulți oameni, această zi nu înseamnă doar „vapat”, ci șansa la o viață mai bună”. Pentru milioane de foști fumători din întreaga lume, produsele alternative cu nicotină au reprezentat primul pas real departe de fumatul clasic. Organizația atrage atenția că discuția despre vapat și tutun încălzit a devenit tot mai polarizată, în contextul unor propuneri legislative frecvente pentru instituirea de noi restricții, taxe excesive sau interdicții, adesea fără un dialog real cu utilizatorii.

ACPAN subliniază că experiența celor care au reușit să renunțe la fumat cu ajutorul acestor produse ar trebui luată în considerare și evidențiază importanța conceptului de reducere a riscurilor. În opinia organizației, diferența dintre produse bazate pe combustie și alternativele fără ardere este semnificativă și poate avea un impact real asupra sănătății publice. În acest sens, ACPAN pledează pentru politici echilibrate, care să includă protecție reală pentru minori, standarde clare de calitate și siguranță, informare corectă pentru consumatori și reglementări bazate pe dovezi și știință.