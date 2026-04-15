Uniunea Europeană riscă să rateze obiectivul unei generații fără fumat până în 2040 dacă decizia politică ajunge să influențeze modul în care sunt evaluate dovezile, consideră reprezentanții BAT, ca reacție la publicarea Raportului de evaluare al Comisiei Europene privind actuala legislație a UE în domeniul tutunului și nicotinei.

Raportul Comisiei, publicat pe 2 aprilie, dezvăluie că varianta de lucru a documentului a primit un aviz negativ din partea propriului Comitet de control normativ al Comisiei la sfârșitul anului trecut. În raport se admite că nu s-a putut face o distincție clară între nivelurile de impact ale diferitelor măsuri și politici specifice și, totodată, că nu s-a depus niciun efort pentru a evalua impactul „factorilor externi”, precum preferințele consumatorilor sau disponibilitatea produselor alternative fără ardere, asupra incidenței fumatului.

Potrivit propriilor direcții ale Comisiei privind dezvoltarea unui proces mai bun de legiferare, aceste evaluări ar trebui să urmeze un proces riguros bazat pe dovezi, în care „dovezile informează deciziile politice – nu invers”. Totuși, după patru ani de lucru, procesul pare să se fi îndepărtat semnificativ de acest standard, respectiv al unei abordări transparente, incluzive și bazate pe dovezi, pe care Comisia a promis-o în mod repetat.

este un proces de evaluare părtinitor – consultarea părților interesate a prioritizat opinia în detrimentul dovezilor, fiind mai puțin receptivă la perspectiva consumatorilor adulți de nicotină, a comunităților rurale, a IMM-urilor, a organizațiilor de afaceri și chiar a unor membri ai Parlamentului European. În același timp, un consorțiu de ONG‑uri finanțat de Bloomberg, cunoscut pentru poziția sa critică față de utilizarea nicotinei, a primit un contract de 3 milioane EUR din partea DG SANTE pentru a sprijini procesul de revizuire. Deși Comisia indică faptul că raportul de evaluare se bazează pe un set „larg și divers" de dovezi, studiul realizat de acest consorțiu nu este public și nu pare să fi fost supus unei verificări independente ;

- interdicțiile și restricțiile severe impuse în state UE asupra produselor fără ardere nu elimină cererea. În schimb, consumatorii sunt împinși către piețe ilegale, fără controale ale vârstei minime, fără standarde de siguranță sau venituri fiscalizate. În Țările de Jos, utilizarea produselor pentru vapat în rândul minorilor a crescut cu 15% între 2023 și 2025 după introducerea unei interdicții privind aromele . Institutul Fraunhofer estimează că aproximativ 50% din piața produselor de vapat din UE este acum ilegală sau neconformă ;

– raportul citează date Eurobarometru privind fumătorii adulți care trec la produse fără ardere, dar nu include aceste produse în lista motivelor pentru schimbarea comportamentului de fumat. Această inconsecvență indică o utilizare selectivă a dovezilor, în care anumite date sunt evidențiate sau omise pentru a susține o narațiune prestabilită;

Datele Eurobarometrului arată că țările care combină reglementări proporționale pentru produsele fără ardere cu reguli stricte pentru țigări – precum Suedia, Cehia și Grecia – au redus incidența fumatului mult mai rapid decât restul UE. La nivelul blocului comunitar, rata fumatului este încă de 24%, în scădere cu doar două puncte procentuale de la introducerea actualei TPD în 2014 .

Fabio de Petris, Vice-președinte pentru afaceri externe europene în cadrul BAT, a declarat: ”Obiectivul de a avea o Uniune Europeană fără fumat până în 2040 necesită o reglementare proporțională a produselor cu nicotină fără ardere. O abordare mai deschisă și echilibrată către dovezile științifice existente din partea Comisiei ar fi relevat numeroasele date care arată că aceste produse au un profil de risc redus comparativ cu țigările și milioane de fumători adulți au făcut deja trecerea de la fumat la aceste produse alternative.

În loc să reducă cererea, multe reglementări s-au dovedit greu de aplicat și îi împing pe consumatori către piețe ilegale controlate de rețele infracționale, unde nu există verificări de vârstă, standarde de siguranță sau venituri fiscalizate – aspect pe care Comisia nu l-a evaluat corespunzător. Raportul ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă Comisia se bazează pe dovezi sau pur și simplu justifică o agendă prestabilită, care va încetini progresul către o Europă fără fumat.”

BAT își menține angajamentul ferm față de un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ și viziunea unei lumi fără fum. Compania consideră că o reglementare inteligentă a produselor pentru vapat, a produselor moderne cu nicotină pentru uz oral și a produselor din tutun încălzit poate sprijini sănătatea publică, menținând în același timp supravegherea guvernamentală asupra unei piețe care generează anual peste 107 miliarde EUR venituri fiscale și susține circa 1,45 milioane de locuri de muncă .

Raportul de evaluare a legislației europene pentru produse din tutun și nicotină analizează modul în care au funcționat regulile existente ale UE în domeniul tutunului (inclusiv Directiva privind produsele din tutun și Directiva privind publicitatea la produse din tutun) de la introducerea lor; acesta are rolul de a informa posibilele revizuiri viitoare ale cadrului UE de control al tutunului

Potrivit Agenției suedeze pentru sănătate publică, prevalența fumatului zilnic în rândul adulților cu vârste între 16 și 84 de ani este de aproximativ 5,4 %, una dintre cele mai scăzute rate din Europa. Mai multe informații sunt disponibile aici

Potrivit datelor Eurobarometrului al UE, fumatul în rândul adulților a scăzut în Grecia și Republica Cehă cu 14%, respectiv 23%, în perioada 2020–2023. Mai multe informații sunt disponibile aici.

