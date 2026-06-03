Cristian Popescu Piedone a deschis o acțiune la Tribunalul București împotriva Primăriei Sectorului 5, instituție condusă în prezent de fiul său, Vlad Popescu Piedone. Fostul edil solicită plata a 209.192 de lei, reprezentând drepturi salariale aferente perioadei iunie 2022 – mai 2023, când a fost suspendat din funcție ca urmare a condamnării din dosarul Colectiv.

Cristian Popescu Piedone a acționat în judecată Primăria Sectorului 5 și solicită recuperarea sumei de 209.192 de lei, echivalentul a aproximativ 40.000 de euro. Banii reprezintă indemnizațiile pe care susține că nu le-a încasat în perioada în care s-a aflat în penitenciar.

Fostul primar a executat un an și o lună din pedeapsa de patru ani primită în dosarul Colectiv. Acesta a fost eliberat la 21 iunie 2023, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație și a dispus achitarea definitivă.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București la data de 25 mai 2026, în cadrul unei acțiuni de contencios administrativ formulate împotriva Primăriei Sectorului 5.

Miza procesului este suma de 209.192 de lei, pe care Cristian Popescu Piedone o revendică drept contravaloarea salariilor aferente perioadei iunie 2022 – mai 2023, interval în care a fost suspendat din funcția de primar.

Prin această acțiune, fostul edil încearcă să obțină în instanță plata indemnizațiilor pe care consideră că ar fi trebuit să le primească în perioada respectivă.

Nu este prima procedură judiciară prin care Cristian Popescu Piedone încearcă să recupereze această sumă. În mai 2025, Tribunalul București a admis parțial o cerere privind repararea prejudiciilor produse prin erori judiciare și a dispus acordarea unor despăgubiri în valoare de 100.000 de euro pentru daune morale și 290.285,5 lei pentru daune materiale.

Din totalul daunelor materiale, 209.192 de lei reprezentau indemnizațiile neîncasate, iar 81.093,5 lei contravaloarea serviciilor de asistență juridică din dosarul penal.

„Concluzionând, ca urmare a stabilirii unei legături de cauzalitate directă între punerea în imposibilitate de exercitare a funcţiei şi executarea pedepsei privative de libertate, ca urmare a argumentelor anterior prezentate, tribunalul stabileşte că reclamantul are dreptul la obţinerea sumei de 209.192 lei cu titlu de daune materiale constând în indemnizaţiile cuvenite, dar neîncasate. Tribunalul nu poate admite însă, în acelaşi timp, şi cererea reclamantului de obligare a pârâtului la suma de 11.317,5 lei reprezentând procentul de 60 % din sumele câştigate ca urmare a muncii prestate pe perioada deținerii la Penitenciarul Rahova”, se arată în motivarea deciziei.

Ministerul Finanțelor a fost obligat în primă instanță la plata despăgubirilor, însă soluția a fost modificată ulterior de Curtea de Apel București. Prin decizia pronunțată la 3 martie 2026, instanța de apel a redus cuantumul despăgubirilor și a stabilit acordarea a 65.000 de euro pentru daune morale și 81.093,5 lei pentru daune materiale.

În aceste condiții, suma de 209.192 de lei reprezentând salariile neîncasate nu a mai fost menținută de instanță, fiind acordate doar cheltuielile cu asistența juridică din dosarul Colectiv.

Hotărârea Curții de Apel nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs după comunicarea motivării. Până în prezent, documentul nu a fost redactat.

În paralel cu procedura aflată pe rol împotriva Ministerului Finanțelor, Cristian Popescu Piedone a inițiat o nouă acțiune prin care urmărește recuperarea salariilor direct de la Primăria Sectorului 5. Dosarul se află în faza de început, iar până în prezent instanța nu a stabilit primul termen de judecată.