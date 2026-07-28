Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți seară, după ședința extraordinară a Guvernului, că niciun salariu din sistemul public nu va scădea prin noua Lege a salarizării și a acuzat că greva din Sănătate s-a bazat pe informații false. În aceeași ședință, Executivul a aprobat deblocarea a peste 6.850 de posturi vacante din spitale și serviciile județene de ambulanță, cele mai multe fiind destinate asistenților medicali și personalului auxiliar.

Guvernul a aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare publice. Dintre posturile deblocate, 6.452 sunt în spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar alte 398,75 sunt în cadrul Serviciilor de Ambulanță Județene.

Premierul interimar a transmis un mesaj pacienților care au avut de suferit în urma protestului declanșat în sistemul sanitar.

„Îmi cer scuze tuturor pacienţilor pentru disconfortul pe care l-au avut ca urmare a acestei greve”, a declarat, marţi seară, la finalul şedinţei de Guvern, premierul Interimar Ilie Bolojan, referindu-se la greva din Sănătate.

Ilie Bolojan a afirmat că protestul a fost alimentat de minciuni și dezinformări privind efectele viitoarei Legi a salarizării.

El a susținut că veniturile angajaților din sectorul public nu vor fi reduse, iar unele salarii ar putea crește după corectarea inechităților existente.

Premierul interimar a spus că eventualele majorări salariale trebuie făcute în limita resurselor disponibile și nu prin noi împrumuturi.

„Legat de grevă, îmi cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care l-au avut astăzi ca urmare a grevei. Îi asigur de tot respectul nostru pentru sectorul de sănătate.

În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciuni și dezinformări legate de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată. Dacă s-ar adopta, niciun salariu din sectorul public nu va scădea. Din contră, ca urmare a corectării unor inechități, o bună parte dintre salarii ar trebui să crească. Dar, evident, aceste creșteri nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești, în așa fel încât să nu ne întoarcem în punctul din care am plecat și, în anii următori, să avem salarii predictibile, echitabile, în sectorul public și privat, și să avem un echilibru bugetar.

Astăzi avem un sistem de salarizare care nu se bazează în principal pe plata serviciilor medicale pe care spitalele le prestează pentru pacienți. Pacientul ar trebui să fie în centrul sistemului. Astăzi, cea mai mare parte a plății cheltuielilor spitalelor se face prin alocări directe de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar două treimi din salarii vin prin alocări directe, și nu prin plata unor servicii.

Ca atare, managerii spitalelor nu au o presiune să adapteze oferta spitalelor la nevoia pacienților. Având asigurată cea mai mare parte din fonduri, nu au acest stimulent, iar acest lucru duce la distorsiuni majore în sistemul de sănătate. Asta înseamnă că sunt cheltuite sume din ceea ce ne putem permite într-o manieră care nu este eficientă și nu rezolvă problemele pacienților, dar nici condițiile pentru cei care lucrează.

Odată ce legea salarizării ar fi adoptată, vor trebui recalculate tarifele pentru cazurile pe care spitalele le rezolvă, la un nivel mult mai mare, deoarece în prezent acestea nu acoperă costul serviciilor. În acest fel, funcționarea spitalelor se va baza pe serviciile prestate pacienților, iar fiecare caz va aduce o sumă din care să fie suportate salariile din spitale și celelalte cheltuieli.”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit Ministerului Sănătății, cele mai multe dintre posturile pentru care vor putea fi organizate concursuri sunt în spitale.

Distribuirea aprobată de Guvern este următoarea:

6.452 de posturi pentru spitalele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

398,75 de posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene.

„Cea mai mare parte a posturilor deblocate vizează asistenţii medicali şi personalul auxiliar, categorii esenţiale pentru funcţionarea spitalelor şi a serviciilor de ambulanţă”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Din totalul posturilor deblocate, 2.593 sunt destinate asistenților medicali, iar alte 2.567 personalului medical auxiliar, precum infirmiere și brancardieri.

Pentru medici au fost aprobate 1.433,75 posturi, iar alte 257 de locuri sunt destinate farmaciștilor, biologilor, biochimiștilor și fizicienilor.

Structura completă a posturilor este:

2.593 de posturi pentru asistenți medicali;

2.567 de posturi pentru personal medical auxiliar;

1.433,75 de posturi pentru medici;

257 de posturi pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că măsura este necesară pentru reducerea deficitului de personal și pentru continuarea activității medicale în unitățile sanitare.

„Aprobarea acestui Memorandum reprezintă un pas important pentru echilibrarea resursei umane din sistemul de sănătate şi pentru asigurarea continuităţii actului medical în unităţile sanitare. Este o măsură necesară, însă demersurile pentru susţinerea personalului medical şi pentru eficientizarea sistemului sanitar trebuie continuate de o manieră predictibilă şi fermă”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

După aprobarea Memorandumului, spitalele și serviciile județene de ambulanță pot începe fără întârziere procedurile pentru ocuparea posturilor.

Cu o zi înainte, Ministerul Sănătății anunțase că propune deblocarea a peste 7.800 de posturi, dintre care aproape 3.000 pentru asistenți medicali și peste 1.300 pentru medici.