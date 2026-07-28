Federația Solidaritatea Sanitară a continuat marți negocierile privind Legea salarizării cu reprezentanții Ministerului Sănătății, ai Ministerului Muncii și ai Băncii Mondiale, în timp ce SANITAS a intrat în grevă generală în unitățile sanitare în care este reprezentată. Sindicaliștii susțin că viitoarea lege trebuie să elimine inechitățile salariale, fără să reducă sporurile, plata gărzilor sau drepturile acordate pentru munca în ture, în timpul nopții și în zilele libere.

Reprezentanții Solidaritatea Sanitară au anunțat marți după-amiază că discuțiile privind proiectul noii legi continuă la Ministerul Sănătății. La negocieri participă reprezentanți ai federației sindicale, experți ai Ministerului Muncii, oficiali ai Ministerului Sănătății și specialiști ai Băncii Mondiale.

Federația a transmis că discuțiile sunt decisive pentru modul în care vor fi stabilite veniturile angajaților din sistemul sanitar.

„Acum, la Ministerul Sănătăţii: Federaţia Solidaritatea Sanitară din România continuă negocierile decisive privind noua lege a salarizării! Reprezentanţii Federaţiei negociază, în aceste momente, cu reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, experţii Ministerului Muncii şi ai Băncii Mondiale”, este mesajul transmis, marţi după-amiază, pe pagina de Facebook a federaţiei.

Reprezentanții organizației sindicale consideră că efectele viitoarei legi vor fi importante pentru întregul personal medical. Potrivit acestora, ”miza este uriaşă”: ”Noua lege trebuie să corecteze inechităţile actuale, nu să reducă sporurile, plata gărzilor şi drepturile pentru munca în ture, nopţi şi zile libere”. Federația cere ca salarizarea angajaților din sistemul sanitar să fie stabilită în funcție de condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea.

„FSSR susţine o salarizare echitabilă, raportată la riscul, complexitatea şi responsabilitatea muncii din sănătate”, au mai transmis reprezentanţii organizaţiei sindicale din Sănătate.

Negocierile purtate de Solidaritatea Sanitară pe legea salarizării au loc în timp ce Federația SANITAS a declanșat greva generală în unitățile medicale în care are reprezentanți.

Cu o zi înainte de începerea grevei, Solidaritatea Sanitară anunțase că structurile sale colective de conducere au decis în mai multe rânduri continuarea negocierilor, atât timp cât acestea pot determina schimbări importante în proiectul Legii salarizării.

Federația a transmis că poziția sa privind salarizarea personalului din sănătate a rămas neschimbată începând din 2021.

„Poziţia FSSR faţă de legea salarizării este aceeaşi din 2021 până în prezent. Am transpus în anul 2023 o bună parte din ele în proiectul negociat cu MS şi am introdus principiile într-o anexă specială a CCMS. Am protestat în anul 2024 (până la grevă) împotriva încălcării principiului creşterii simetrice a veniturilor salariale ale angajaţilor din sănătate (consecinţele erorii comise în OUG nr. 19/2024 fiind vizibile acum), solicitând transpunerea regulilor negociate. De fiecare dată, protestele FSSR au indicat în mod clar ce solicităm şi ce negociem, prin intermediul unor documente oficiale, înregistrate la decidenţi”, au transmis sindicaliştii.

Reprezentanții Solidaritatea Sanitară au afirmat că simpla organizare a unui protest nu garantează obținerea rezultatelor urmărite, în lipsa unor solicitări prezentate transparent. Potrivit acestora, ”a protesta nu oferă în sine o garanţie, dacă nu sunt transparente solicitările apărate prin acel protest”.

Sindicaliștii susțin că discuțiile privind drepturile angajaților din sănătate ar fi putut avansa mai repede dacă unul dintre participanți nu ar fi renunțat prematur la negocieri.

Federația consideră că protestele trebuie să fie însoțite de revendicări concrete și de continuarea dialogului cu autoritățile.

„FSSR consideră că negocierile în interesele angajaţilor din sănătate ar fi evoluat mult mai rapid şi mai bine dacă nu erau abandonate prematur de unul dintre participanţi. Acest refuz al negocierilor a generat pierderea unor oportunităţi, recuperarea lor necesitând un efort considerabil. Protestele sunt eficiente atunci când sunt dublate de solicitări clare şi, mai ales, de negocieri. FSSR consideră că negocierea este o obligaţie a unei organizaţii sindicale, ea trebuind respectată atâta timp cât oportunităţile de negociere sunt deschise”, au mai transmis sindicaliştii.

Reprezentanții federației au afirmat că organizațiile sindicale nu sunt responsabile pentru faptul că Guvernul este interimar.

Aceștia au arătat și că niciun partid nu deține în prezent o majoritate parlamentară prin care să poată garanta adoptarea unui alt proiect al Legii salarizării.

Situația politică nu îi împiedică însă să continue negocierile cu autoritățile și cu experții implicați în redactarea proiectului.

”FSSR nu doreşte să participe la transformarea proiectului legii salarizării în armă de luptă politică.”, au avertizat sindicaliştii.