Negocierile dintre reprezentanții sindicatelor din Sănătate și autorități au ajuns într-un punct critic. Liderul Sanitas, Iulian Pope, a declarat la ieșirea de la Palatul Cotroceni că au fost abordate subiecte majore precum coeficienții salariali și plafonarea sporurilor, însă nu s-a ajuns la o înțelegere finală. În ciuda consultărilor de la cel mai înalt nivel, incertitudinea privind protestele din sistemul sanitar rămâne ridicată, conform Agerpres.

Reprezentantul sindical a precizat că evoluția discuțiilor va fi transmisă imediat către membrii de sindicat pentru a se stabili pașii următori.

În cadrul structurilor de conducere ale sindicatului nu se va impune o decizie de oprire sau amânare a protestelor fără consultarea membrilor. Iulian Pope a subliniat că rolul conducerii este de a prezenta transparent stadiul în care se află negocierile purtate cu reprezentanții Executivului și ai Administrației Prezidențiale.

„Suntem obligați să le comunicăm stadiul negocierilor. În Consiliul Național noi nu vom pune pe masă dorința noastră de suspendare, de amânare, de închidere a grevei, vom comunica pur și simplu stadiul discuțiilor pe care noi le avem în acest moment și pe care le-am avut la cel mai înalt nivel”, a spus Pope.

Liderul Sanitas a lăsat să se înțeleagă că autoritățile își doresc evitarea blocării activității în spitale, însă revendicările angajaților rămân deschise.

„Am discutat și despre coeficienți, și despre continuitate, despre plafonarea sporurilor, n-am bătut nimic definitiv în cuie. Doar am pus pe masă aceste discuții. Pentru Guvern și pentru Administrația Prezidențială ar fi de preferat să nu facem greva de mâine", a susținut el.

La întâlnirea de la Cotroceni, la care a participat și reprezentantul Administrației Prezidențiale, Radu Burnete, au fost avansate mai multe soluții tehnice. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a detaliat pachetul de propuneri menit să răspundă solicitărilor formulate de Sanitas și Federația Solidaritatea Sanitară.

„Este vorba despre trecerea personalului TESA pe anexa 7 în loc de anexa 8, care este o modificare mai favorabilă acestei categorii de personal, este vorba despre dispoziții tranzitorii care se vor introduce astfel încât cei care sunt pe influențe salariale să aibă asigurate în continuare acele venituri care sunt și astăzi pe Legea 153, este vorba despre reglementarea treptată a sporului de condiții periculoase, ceea ce a fost o solicitare și a Sanitas și a Federației 'Solidaritatea Sanitară”. Urmează ca mâine să continuăm la nivel tehnic discuțiile", a afirmat ministrul.

Punctul de vedere al Guvernului urmează să fie analizat de urgență în cadrul Consiliului Național al sindicatelor. Cseke Attila a menționat că propunerile înaintate au rolul de a debloca situația din sistem.

El a menționat că, în urma propunerilor Ministerului Sănătății, care au fost în așteptarea sindicatelor, „în scurt timp, poate chiar în această seară”, liderii de sindicat vor avea o consfătuire în Consiliul Național și vor analiza împreună ce s-a discutat la Palatul Cotroceni.