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Sporuri mai mari pentru medicii din Urgență și salarizare în funcție de performanță. Propunerile Ministerului Sănătății

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Sporuri mai mari pentru medicii din Urgență și salarizare în funcție de performanță. Propunerile Ministerului SănătățiiSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că obiectivul Ministerului este ca veniturile medicilor și ale celorlalți angajați din sistemul sanitar să nu fie diminuate prin noua Lege a salarizării. În același timp, autoritățile pregătesc modificări privind sporurile și introducerea unui program-pilot de salarizare în funcție de performanță.

Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor sindicale din Sănătate, în cadrul discuțiilor privind proiectul noii Legi a salarizării din sectorul bugetar.

Ministerul Sănătății: Veniturile personalului nu trebuie să scadă

Cseke Attila a afirmat că mandatul său este de a identifica soluții prin care angajații din sistemul sanitar să nu piardă din venituri, în paralel cu reforma sistemului de salarizare.

„Mandatul meu, inclusiv cel politic, rămâne neschimbat: să găsim soluţii prin care veniturile personalului din sănătate să nu fie diminuate. În acelaşi timp, avem responsabilitatea de a construi un sistem de salarizare mai echitabil, mai transparent şi care să răspundă mai bine nevoilor şi particularităţilor sistemului public de sănătate”, a declarat Cseke Attila, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Cseke Attila

Cseke Attila. Sursa foto: Facebook

Sporuri mai mari pentru gărzile din Urgență și salarizare în funcție de performanță

Ministrul a precizat că Ministerul Sănătății a transmis, la începutul săptămânii, propriile propuneri de modificare și completare a proiectului Legii salarizării.

Potrivit acestuia, o parte importantă dintre propuneri au fost deja preluate în forma aflată în lucru, în urma discuțiilor cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Înaintea întâlnirii cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale am avut o discuţie foarte bună şi constructivă cu ministrul Dragoş Pîslaru, iar o parte importantă dintre propunerile formulate de Ministerul Sănătăţii au fost preluate în forma aflată în lucru. Printre măsurile asupra cărora există un acord se numără creşterea sporului pentru gărzile efectuate în structurile de urgenţă, de la 20% la 30%, introducerea unui program-pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanţă, atât în unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi în cele administrate de autorităţile publice locale, precum şi revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiţii periculoase”, a spus Cseke Attila.

Schimbări și la sporurile pentru condiții periculoase

Ministrul a explicat că propunerea Ministerului Sănătății este ca sporurile pentru condiții periculoase să fie stabilite pe intervale minime și maxime, diferențiate în funcție de specialitate și de specificul activității.

Potrivit acestuia, noul sistem ar urma să ofere reguli mai clare și mai predictibile, adaptate particularităților fiecărui domeniu medical.

Discuțiile continuă la nivel tehnic

Cseke Attila a anunțat că negocierile vor continua și joi, la nivel tehnic, pentru clarificarea aspectelor care necesită analize suplimentare, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în plafonul de sporuri pentru unitățile din subordinea Ministerului Sănătății.

Ministrul a mai spus că forma finală a proiectului trebuie să asigure atât sustenabilitatea bugetară, cât și un sistem de salarizare echitabil pentru personalul din sănătate.

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